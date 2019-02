Barga : fornaci di barga



Cessione barre di ottone, sindacati chiedono incontro con Kme

martedì, 12 febbraio 2019, 12:59

Il coordinamento nazionale Fim-Fiom-Uilm del gruppo Kme, riunito a Viareggio oggi, per voce dei rappresentanti Michele Folloni, Massimo Braccini e Giacomo Saisi, interviene sulla questione della cessione del business delle barre di ottone alla nuova compagnia cinese.



"Riteniamo necessario - esordiscono - verificare i termini della cessione del business delle barre di ottone prodotte nello stabilimento di Serravalle Scrivia e comprendere il futuro piano industriale".



"Il gruppo Kme in Italia - spiegano - ha sempre mantenuto tre importanti siti, Firenze, Fornaci di Barga e Serravalle Scrivia, ed in qualche modo sono sempre stati collegati in termini produttivi e amministrativi. Con la cessione delle barre alla nuova compagine cinese, il gruppo Kme perde una importante lavorazione, condizione che non era prevista nell’accordo sindacale siglato con l’azienda pochi mesi fa, visto che si fondava su un piano che teneva assieme e rilanciava gli stabilimenti italiani".



"Il coordinamento - incalza - ritiene pertanto indispensabile appurare questo passaggio societario, analizzare quali cambiamenti può comportare in rapporto al sistema tecnico, produttivo, amministrativo e occupazionale dei siti Kme italiani, e comprendere il futuro della società Sct di Serravalle Scrivia detenuta al 51 per cento da Kme".



"Il coordinamento sindacale del gruppo Kme - conclude -, nell’ottica di rilanciare il gruppo e salvaguardare i livelli occupazionali, ritiene necessario richiedere un incontro all’azienda ed anche al ministero dello sviluppo economico, al fine di comprendere gli sviluppi industriali, i passaggi societari, gli stati di avanzamento degli investimenti, eventuali acquisizioni di aziende, prospettive e missioni produttive di tutti gli stabilimenti Kme in Italia".