Barga



Elezioni comunali 2019, nasce la lista “Progetto Comune” per Francesco Feniello sindaco

venerdì, 8 febbraio 2019, 17:21

Il Comitato Promotore della lista “Progetto Comune” per Francesco Feniello sindaco interviene, con un comunicato, in merito alla nascita del "Progetto Comune".

"A seguito di ripetute richieste da parte di gruppi, associazioni ed anche singoli cittadini,nasce la lista civica “Progetto Comune” per Francesco Feniello sindaco - si legge nella nota -. La spinta alla creazione di questa lista proviene in particolare dal desiderio da parte della popolazione del comune di Barga di riappropriarsi in prima persona della gestione della cosa pubblica anche sulla scia delle vicende riguardanti la realizzazione dell’inceneritore a Fornaci di Barga.

La lista si propone in primo luogo di promuovere il lavoro in ogni sua forma presente sul territorio nella misura in cui questo non confligga con la difesa dell’ambiente e della salute. In tal senso ci opporremo in ogni modo e in ogni sede a scelte produttive ed industriali che prevedano inquinamento dell’aria, dell’acqua e dei suoli, quindi ogni forma di incenerimento di qualsivoglia materiale - spiega nella nota il Comitato -.

Si propone inoltre di incentivare tutte le attività legate alla difesa del territorio, alla promozione delle attività turistiche, culturali e storiche del nostro comune. Caposaldo del programma elettorale è l’ascolto dei cittadini che sarà organizzato in forme capillari ed istituzionali. Il costituito Comitato Promotore della lista “Progetto Comune” ritiene che la candidatura a sindaco di Francesco Feniello rappresenti la migliore scelta per affrontare e risolvere i problemi già presenti nel nostro Comune e proporre per il futuro le azioni necessarie ad uno sviluppo sostenibile. Il Comitato Promotore organizzerà a breve una serie di incontri in tutte le frazioni del Comune per ascoltare i problemi direttamente dai cittadini ed accogliere suggerimenti e collaborazioni" conclude.