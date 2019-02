Barga



Immesse trote nel torrente Ania, buone notizie per i pescatori

sabato, 23 febbraio 2019, 18:48

di loreno bertolacci

Buona notizia, per pescatori e non, quella riportata sul volantino pubblicato dal Consorzio Volontario di Miglioramento Fondiario “Pluvioirrigazione” delle piane di Filecchio (Barga) e Coreglia Antelminelli. Un buon quantitativo di trote è stato immesso nel torrente, un apporto faunistico importante per l’ecosistema ma anche per chi si diletta nella pesca. Una immissione che viene fatta periodicamente dal consorzio anche a titolo compensativo. Il consiglio di amministrazione del consorzio augura a tutti gli appassionati di pesca sportiva un buon divertimento.