Barga



Isi Barga, la tragedia delle foibe spiegata ai ragazzi

sabato, 9 febbraio 2019, 13:33

di tommaso boggi

Un incontro intenso quello di stamani (9 febbraio) presso l’aula magna dell’ISI Barga, dove il professor Andrea Giannasi ha parlato ai ragazzi in sala della tragedia delle foibe, fin dalle sue origini più profonde a fine 1700, in occasione del “Giorno del Ricordo”.

La conferenza, seguita attentamente dai ragazzi, ha affrontato in profondità l’orrore delle foibe e dell’opera di slavizzazione di quelle terra “rossa”, chiamata così a causa dei depositi di bauxite nel terreno, particolarità ripresa dal titolo del film “Red Land” passato su Rai 3 nei giorni scorsi, proprio per ricordare questo dramma che ha colpito tanti innocenti colpevoli solo di essere italiani o di essere contrari al regime titino.

Molti sono stati infatti i filmati mostrati ai ragazzi dove a parlare erano i sopravvissuti a questo orrendo eccidio, testimonianze di un’atrocità che mai dovrà ripetersi nella storia e la cui esistenza per molti anni è stata nascosta se non proprio negata nel nostro Paese per motivi politici.



Una giornata che si spera quindi resterà impressa nei ragazzi dell’ISI Barga, così che questi morti non vengano mai dimenticati.