Barga : fornaci di barga



Kme: "Parteciperemo solo a “tavoli” convocati da enti preposti"

venerdì, 1 febbraio 2019, 17:11

L'azienda Kme interviene dopo le mozioni approvate dal consiglio regionale riguardanti il progetto di autoproduzione energetica dello stabilimento di Fornaci di Barga.



"Il progetto di Kme - chiarisce l'azienda - migliora l’impatto ambientale. Il progetto si basa sulle migliori tecnologie a livello mondiale, adottate da tempo nei paesi più attenti all’ambiente e allo sviluppo e sarà uno dei migliori in Europa nel suo campo di applicazione. Affermazioni diverse sono basate su presupposti falsi e ingannevoli, dettati da interessi che nulla hanno a che vedere con le concrete esigenze di tutela ambientale. Sono invece il frutto di una battaglia di propaganda sempre più incanaglita e legata a slogan, incurante delle vere esigenze ambientali, occupazionali, sociali. Il progetto di Kme è diventato lo strumento di visibilità mediatica per falsari e imbroglioni. Falsari e imbroglioni che sono il vero danno all’ambiente e al benessere delle comunità".

"Il progetto Kme - specifica poi l'azienda - rispetta le norme di tutela ambientale. Esistono autorità, leggi e normative sulla base delle quali verificare le compatibilità ambientali dei progetti, alle quali tutti, ma proprio tutti, imprese, ma anche partiti, associazioni, movimenti e singoli, sono tenuti ad attenersi. Almeno fino a quando esisterà uno stato di diritto. Kme ha presentato un progetto integrato per coniugare concretamente miglioramento ambientale e sviluppo economico e occupazionale, basato su attenti studi e dati verificabili. La legge stabilisce in modo chiaro e definito i vari passaggi del percorso autorizzativo; l’azienda lo seguirà in modo disciplinato e trasparente, pronta ad attenersi alle disposizioni che verranno indicate dalle autorità preposte, certa com’è della validità del proprio progetto sia sotto il punto di vista ambientale che di sviluppo economico, sociale e anche culturale del territorio".

"Kme - prosegue - non fa ricatti occupazionali. Le dichiarazioni che hanno accompagnato le due mozioni dimostrano in modo palese la malafede di chi le ha pronunciate, continuando a parlare di ricatto occupazionale, quando è evidente che l’attuazione del progetto Kme è collegata alla creazione di nuovi posti di lavoro aggiuntivi, non alla tenuta dell’occupazione attuale. Tenuta dell’occupazione che è stata garantita con ogni sforzo e che è costata all’azienda, negli ultimi dieci anni, oltre 150 milioni di euro e ai lavoratori importanti sacrifici. Gli altri ci hanno messo solo chiacchiere e passerelle, più stanno distanti e minor danni fanno all’occupazione".

"Kme infine - conclude l'azienda - non si presta a propaganda per conto terzi. L’azienda non si presterà a manfrine di imbonitori e politicanti che hanno il solo fine di avere visibilità e rinviare qualsiasi scelta per non far niente, come al solito. Siamo circondati da esempi negativi prodotti da questo modo di fare e dal degrado ambientale ed economico che ne consegue. Gli unici “tavoli” a cui Kme è pronta a partecipare sono tutti quelli convocati dagli enti e autorità preposte, non certo a coinvolgersi in circhi mediatici alla ricerca di visibilità e propaganda a buon mercato".