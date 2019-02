Barga



Nina's Drag Queen e Shakespeare in scena al Differenti di Barga

venerdì, 1 febbraio 2019, 11:14

Uno Shakespeare affidato alla compagnia Nina's Drag Queens, nata nel 2007 a Milano, approda sul palcoscenico del Teatro dei Differenti di Barga giovedì prossimo, 7 febbraio (ore 21). Le Nina's Drag Queen sono una compagna formata da attori che hanno scelto di coniugare teatro e arti performative intorno alla figura eclettica e irriverente della Drag Queen, personaggio multiforme, vera e propria maschera post-moderna.

Lo spettacolo, che ha appena debuttato a Milano e fa parte del cartellone di prosa 2018/2019 del teatro barghigiano, è Queen Lear, tragicommedia musicale en travesti ispirata a Re Lear di Shakespeare, diretta e interpretata dalle Nina's Drag Queens da un'idea di Francesco Micheli, scritta dalla drammaturga inglese Claire Dowie e musicata dal compositore italiano Enrico Melozzi.

Nel solco della tradizione shakespeariana, è uno spettacolo popolare e alto al tempo stesso, che prende forza dalle contaminazioni tra i generi: la musica classica dialoga con composizioni musicali originali, pop e elettroniche; i blank verse si trasformano in poesie, rap, melologhi e canzoni. La maschera eclettica ed eccessiva della drag queen, caratteristica della compagnia, è la chiave perfetta per una declinazione contemporanea del fool shakespeariano.

Il team in scena è composto da Alessio Calciolari, Gianluca Di Lauro, Sax Nicosia, Lorenzo Piccolo, Ulisse Romanò, formati nelle migliori accademie teatrali italiane e straniere. Personaggi e interpreti sono Lea Sax Nicosia; Mrs. Kent Gianluca Di Lauro;Gonerilla Lorenzo Piccolo;

Regana Ulisse Romanò; Cordelia/Edmund Alessio Calciolari

Lea Rossi è emigrata durante gli anni '70 nel Regno Unito, dove ha aperto un negozio di giocattoli, la cui insegna recita "Lea R.". Il tempo è passato e per l'anziana signora è giunto il momento di chiudere l'attività. Alle prese con il decadimento fisico e la senilità, si scontra con le tre figlie e la fedele amica Kent, che cercano di prendersi cura di lei. La tragedia shakespeariana viene calata in una realtà contemporanea, dove i castelli sono monolocali e le brughiere ospizi, dove la pazzia è demenza senile e le guerre si combattono a colpi di citazioni pop. In questo mondo, come grandi squarci, si aprono le visioni epiche della vecchia "regina".

Queen Lear raccoglie temi importanti e scomodi del nostro tempo – la vecchiaia, l'integrazione, la malattia e la morte – uniti al racconto di un dramma familiare che riflette quello di una società disgregata, nella quale i padri lasciano in eredità ai figli un futuro più incerto e cupo di quello che hanno ricevuto.

Info e prenotazione biglietti (a partire da 13 €): Ufficio Cultura del Comune di Barga allo 0583724791 (dal lunedì al venerdì 9-13; martedì e giovedì anche 15 – 17) oppure cultura@comunedibarga.it e anche sulla pagina Facebook Teatro dei Differenti