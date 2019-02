Barga



Renzi a Barga: "Su pirogassificatore faremo il possibile". Marcucci: "La battaglia comincia ora"

sabato, 23 febbraio 2019, 15:58

di tommaso boggi

Gente da tutta la Valle del Serchio (e probabilmente oltre) per riempire il Teatro dei Differenti in occasione della visita dell'ex premier, nonché ex segretario Pd, Matteo Renzi a Barga, giunto per presentare il suo ultimo libro "Un'altra strada - Idee per l'Italia di domani". Prima dell'incontro, Renzi ha parlato dell'attuale governo giallo-verde, definendolo "un governo di cialtroni", passando poi a commentare le vicende personali che hanno interessato, negli ultimi giorni, la sua famiglia, con un breve accenno alle primarie del suo partito ed infine al progetto "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci.



Presenti all'evento il senatore di Barga Andrea Marcucci che, sul pirogassificatore, ha invece preso di mira il governatore della Toscana Enrico Rossi, e il sindaco di Barga Marco Bonini che ha annunciato la data di partenza della procedura VIA richiesta ufficialmente in regione. Ad attenderlo fuori dal teatro anche una delegazione del comitato "No al pirogassificatore", capitanato da Marco Bertoncini, il quale ha consegnato a Renzi un volantino riguardante la battaglia contro l'impianto proposto da Kme come promemoria. Infine, presenti anche alcuni contestatori che hanno intonato, ironicamente, una canzone da circo al momento del suo arrivo.



In apertura, l'ex premier ha voluto fare un commento politico sull'attuale governo Lega-M5S: "Dobbiamo trovare un'altra strada rispetto a questo governo di cialtroni - ha affermato -. Noi siamo stati accusati di essere antipatici, tra le tante polemiche, poi sono arrivati questi e, con loro, la recessione, la crisi dei posti di lavoro e soprattutto un paese che, improvvisamente, non conta più niente nell'ambito europeo-internazionale. Quindi, in sostanza, dobbiamo trovare un'altra strada rispetto a Salvini e Di Maio".



Incalzato dai giornalisti, Renzi ha anche commentato il "caso" dei suoi genitori, Laura Bovoli e Tiziano Renzi, accusati di bancarotta fraudolenta ed emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. "Dal punto di vista politico - ha dichiarato Renzi - diciamo la cosa che abbiamo sempre detto ovvero che aspettiamo le sentenze e le rispettiamo. Anzi. Ci auguriamo che si possa andare velocemente a processo e velocemente a sentenza. Noi non siamo quelli che scappano dai processi, ma i processi li vogliamo fare in aula; dal punto di vista personale, invece, è un momento di grande dolore ma anche di grande convinzione, avendo letto gli atti, che in aula, quando ci sarà il processo, i miei genitori sapranno molto tranquillamente difendersi da accuse che sembrano abnormi".



Sulle primarie del Pd l'ex premier ha invece tagliato corto: "Io sono fuori - ha detto -. Anche perché, se dopo aver vinto due volte le primarie mi ricandidassi per la terza volta, sarebbe quasi "stalking". Quindi fermiamoci qui".



Essendo approdato a Barga per la presentazione del suo libro, non poteva mancare, infine, una battuta sulla vicenda del "pirogassificatore" alla Kme di Fornaci che, a livello locale, rappresenta sicuramente uno dei temi chiave in vista delle prossime elezioni amministrative. A tal proposito Renzi ha sottolineato: "La vicenda mi è stata appena spiegata dal senatore Marcucci (Andrea, ndr), che è il mio presidente, in quanto capogruppo del Pd al senato, e adesso la affronteremo nelle forme, ovviamente, che ci competono in quanto non siamo più al governo e non siamo più quelli che devono decidere".



Sul tema del pirogassificatore sono voluti intervenire anche il senatore barghigiano Andrea Marcucci e il sindaco Marco Bonini. "Nonostante che tutte le istituzioni territoriali abbiano dato parere negativo - ha incalzato il senatore -, la Regione (Rossi evidentemente) ha fatto un accordo con Manes, il quale ha presentato delle domande. Ora ci saranno i tempi di istruttoria. Il comune si è dichiarato comunque contrario, il Pd pure, così come tante altre forze politiche (non tutte), quindi la battaglia comincia ora". "Il 16 marzo - ha concluso il primo cittadino -, se non ci sono deroghe e proroghe, dovrebbe partire la VIA richiesta ufficialmente in regione. C'è comunque un progetto partecipativo in atto".