Sereni chiede a Bonini di esporre la bandiera francese

sabato, 9 febbraio 2019, 11:49

di loreno bertolacci

Il consigliere di minoranza Umberto Sereni, questa mattina, ha sollecitato ufficialmente il sindaco di Barga Marco Bonini ad esporre fuori dal palazzo comunale la bandiera francese, considerando la pericolosa escalation di questi ultimi giorni nei rapporti tra Italia e Francia con il ritiro, da parte di quest’ultima, del proprio ambasciatore in Italia ed in virtù dei rapporti esistenti tra il comune di Barga ed il comune francese di Hayange, con il quale Barga è gemellata dal lontano ottobre 2003.



"Un gesto - dice il professor Sereni - che sia di esempio anche per altri al fine di respingere in modo forte, quel pericoloso e stupido correo antifrancese da parte di esponenti del governo che nessuno può immaginare a cosa può portare nel tempo se non interrotto tempestivamente. Barga si faccia promotrice di questa iniziativa esponendo la bandiera francese a palazzo Pancrazi".