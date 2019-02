Barga



Trovata in possesso di droga e di un coltello a serramanico: denunciata 21enne

martedì, 19 febbraio 2019, 17:44

I militari della stazione di Barga hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere una ragazza 21enne di Fornaci di Barga.

La mattina del 6 febbraio, nel corso di un servizio mirato a contrastare il fenomeno dell’uso e/o dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole e/o nelle relative pertinenze, la ragazza è stata infatti controllata vicino all’istituto scolastico I.S.I. di Barga e trovata in possesso di un coltello a serramanico nascosto all’interno dello zaino.



La stessa, inoltre, è stata trovata in possesso di una modica quantità di droga, 0,60 grammi di hashish, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette e, pertanto, è stata anche segnalata alla prefettura di Lucca per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.