Barga



Campestre da record a Filecchio

domenica, 3 marzo 2019, 15:01

di viola pieroni

Oltre 230 i partecipanti al 51° campionato nazionale AICS di corsa campestre tenutosi stamattina a Filecchio. Uomini, donne e bambini di tutte le età, a partire dai quattro anni fino agli over 85, con dei percorsi che spaziavano dai 200 metri per i più piccoli fino ai 6 km della corsa maschile assoluta.



L’organizzazione è stata gestita da una ventina di volontari del gruppo Fratres Filecchio, oltre al Gp Parco Alpi Apuane ed il Team Panichi, i quali hanno preparato il percorso e garantito il regolare svolgimento di tutte le attività.



Le previsioni di circa 600 spettatori non hanno deluso: grazie anche al clima decisamente primaverile, con temperature di quasi 20 gradi, è stato possibile avere un’affluenza di visitatori degna di un evento sportivo di questa entità.



“È la prima campestre di livello nazionale per Filecchio - afferma l’assessore all’ambiente Giorgio Salvatici, volontario Fratres - non si poteva sperare di meglio: tanti atleti con la voglia di divertirsi e una giornata incantevole. Siamo molto soddisfatti del risultato”.