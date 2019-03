Barga : filecchio



Donna cade da un poggio: trasportata da Pegaso all'ospedale Cisanello

sabato, 2 marzo 2019, 19:43

Brutta disavventura per una donna di 60 anni, K. E. a Castelvecchio Pascoli, frazione di Barga, a causa di una caduta di un poggio in via Pascoli.

Nell’impatto con il suolo, da un’altezza di tre metri, la donna, immediatamente soccorsa, ha riportato un forte trauma facciale e la frattura esposta di un arto superiore. Rimasta sempre cosciente, la donna è stata inizialmente soccorsa dalla misericordia locale prima che si rendesse necessario l’intervento del Pegaso che ha trasporto la ferita nell’ospedale Cisanello di Pisa.