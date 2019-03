Barga



Feniello: "Referendum su pirogassificatore, a che scopo?"

sabato, 23 marzo 2019, 08:44

"Un referendum? A che scopo e a cosa serve?" Così il candidato sindaco Francesco Feniello, della lista civica "Progetto Comune", sull'annuncio del primo cittadino di Barga, Marco Bonini, di volere dare subito il via all'iter burocratico per arrivare ad una consultazione popolare sul pirogassificatore nel suo comune. Un'iniziativa che sarebbe stata accolta favorevolmente anche dai consiglieri Bernardini, Tonini, Campani e Mastronaldi, quest'ultimo richiedendo di estendere il referendum anche agli altri comuni.

"Ma sul no al pirogassificatore non si sono già espresse migliaia di persone in un corteo che ha coinvolto tutta la Valle? - chiede Feniello - E il movimento dei cittadini non ha forse raccolto e consegnato alla Regione Toscana 9 mila firme? Non ha già chiesto alla regione di avviare le procedure per il processo partecipato che coinvolge direttamente tutta la popolazione nelle scelte e nelle decisioni? E il comune di Barga, con atti e posizioni ufficialmente assunte, non ha già assunto la chiara posizione di contrasto al progetto di pirogassificazione? Quindi la domanda è più che lecita: a chi serve e a cosa serve questo referendum? Perché proporlo ora, a procedure avanzate e non inizialmente?"

"Non serve certo alla popolazione - incalza Feniello -, che si è già ampiamente espressa; non serve a fermare le procedure di attuazione, per le quali è ininfluente; non serve ad apportare elementi utili per la conoscenza né dati scientifici significativi per la salute dei cittadini né per altro. Quindi, per chi mai sarà utile?"

"Siamo alle porte delle elezioni - attacca il candidato sindaco - e l'attuale maggioranza teme di perdere il potere, quindi che fare? Rimandare. Rimandare è la formuletta magica usata da sempre. Rimandare ogni scelta ad un futuro lontano (fra l'avvio delle procedure e la realizzazione del referendum possono passare molti mesi) mentre l'esame da parte della Regione per la procedura di VIA è in atto".

"Con questa mossa - conclude Feniello - l'amministrazione comunale di Barga dichiara il proprio fallimento politico in questa vicenda. La scelta del referendum è irrispettosa nei confronti dei cittadini poiché rimette in discussione la loro volontà solo per uno squallido gioco politico, è distruttiva e porterà frutti avvelenati. Noi la respingiamo in toto e, se saremo noi a governare il comune, ci impegniamo a realizzare fin da subito ogni atto utile a bloccare questo impianto devastante".