Barga



Isi Barga, studenti a lezione di cambiamenti climatici

martedì, 5 marzo 2019, 22:30

Stamattina, presso il cinema Roma di Barga, si è tenuto un incontro fra gli studenti dell'ISI di Barga e lo scrittore e studioso di problematiche ambientali Max Strata il quale ha efficacemente esposto il problema dell'aumento delle temperature nelle sue cause e in tutti i suoi risvolti.



"Nella sua esposizione - commenta il comitato studentesco dell'Isi Barga - Max Strata ha illustrato i vari aspetti del cambiamento climatico e si è soffermato in particolare sulle cause umane del riscaldamento globale: l'uso dei combustibili fossili per il sistema produttivo e per il settore dei trasporti, il disboscamento, l'allevamento industriale - che è responsabile del 25 per cento delle emissioni di gas serra in atmosfera - e un sistema alimentare talmente globalizzato che un prodotto del supermercato mediamente percorre 1500 km prima di arrivare sullo scaffale.



Dopo Max Strata è intervenuto anche Bruno Fracasso, studente di biologia all'Università di Pisa, il quale ha contribuito ad iniziare il movimento FFF - Fridayforfuture - di Pisa sull'onda dell'appello lanciato dalla giovane ragazza svedese Greta Thunberg nell'autunno dello scorso anno. Bruno ha esposto i principi del movimento di cui è parte, sensibilizzando gli studenti a impegnarsi in prima persona e collettivamente affinché possa esser dato un futuro certo ed ecologico a noi tutti.



Questo incontro è servito ai ragazzi dell'ISI di Barga per prepararsi e conoscere meglio la problematica del clima in modo da poter partecipare più consapevolmente alla manifestazione mondiale di venerdì 15 marzo che faremo anche a Barga, come in molti altri paesi della Valle del Serchio, e che vedrà coinvolti anche gli studenti dell'Istituto Comprensivo oltre a molte associazioni alla cittadinanza tutta".