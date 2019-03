Barga



La fortuna bacia due volte il bar Onesti: vinti altri 10 mila euro con un gratta e vinci da 5

lunedì, 4 marzo 2019, 08:44

di andrea cosimini

La dea bendata non lascia, ma raddoppia. Eh sì, perché a distanza di due mesi dall'ultima importante vincita (era il 10 gennaio), che vide protagonista un pensionato del posto, la fortuna colpisce ancora al bar Onesti di Barga, in via Pascoli, stavolta un operaio 52enne della Valle del Serchio che, con le stesse modalità del primo, si è aggiudicato la medesima vincita: 10 mila euro con un gratta e vinci "Il Miliardario" da 5.



L'operaio edile, che da poco aveva lasciato il lavoro, stava entrando proprio stamattina in cartiera, intorno alle 8, quando, assieme ad un collega, ha deciso di acquistare un gratta e vinci per tentare la fortuna. Il suo era quello vincente. "L'uomo è rimasto incredulo e stordito - hanno spiegato i due fratelli Simone e Matteo Andreuccetti, titolari del bar - perchè non pensava che la fortuna potesse baciare proprio lui. Tanto che, appena appreso della vincita, ha un po' balbettato e ci ha chiesto: "Ora che devo fare?" Gli abbiamo spiegato le modalità per riscuotere la vincita, tramite la banca concessionaria, quindi ha preso la ricevuta ed è andato via".



"Era contentissimo - concludono i due fratelli -. Non lo conosciamo personalmente. Frequentemente, però, la mattina vengono operai nella nostra attività. Quindi è probabile che lo rivedremo in futuro".