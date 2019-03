Barga



La Libellula: "Noi movimento apartitico, ma non assisteremo passivamente alla tornata elettorale"

lunedì, 4 marzo 2019, 09:09

A seguito di numerose voci ed illazioni pervenute in questi giorni, il movimento La Libellula torna a chiarire quella che è la sua posizione nei confronti delle prossime elezioni amministrative per il comune di Barga.

"Come già ribadito - esordisce il movimento -, la Libellula è un movimento di carattere apartitico: ciò significa che non prenderà parte alle elezioni comunali con un suo simbolo e nessuna delle liste che si presenteranno sarà in alcun modo riconducibile direttamente o indirettamente a noi e alla nostra attività; non esiste e non esisterà nessuna “Lista Libellula” né alcuna lista che possa considerarsi nostra diretta rappresentante".

"Ciò, come avevamo già scritto, non significa che si assista passivamente alla tornata elettorale - spiega -; il movimento considera non solo un suo diritto, ma anzi un suo dovere informarsi su quelle che sono le intenzioni dei futuri candidati a sindaco sui problemi che più ci stanno a cuore; a questo proposito abbiamo preparato una serie di domande da porre loro che verranno rese pubbliche insieme alle risposte ricevute, in modo che i cittadini conoscano le idee dei possibili amministratori futuri del comune sulle questioni ambientali e possano quindi eventualmente scegliere in base ad esse con una maggiore consapevolezza".