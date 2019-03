Barga



“L’infermiere esperto in umanità”: conferenza all'Isi Barga

giovedì, 7 marzo 2019, 17:37

Per la prima volta a Barga si svolgerà una conferenza dedicata ad una funzione importante che ogni singolo infermiere con dedizione, in ogni attività e in qualsiasi contesto realizza: essere un professionista competente in umanità; dove la responsabilità personale, morale e professionale si basa sui grandi valori della vita e si traduce in un impegno inderogabile al prendersi cura della persona, della famiglia e della collettività.

L’evento avrà luogo sabato 16 marzo a partire dalle 8,30 presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore di Barga. La conferenza si intitolerà “L’infermiere esperto in umanità”, approfondendo le parole di Papa Francesco che ha riconosciuto agli infermieri il ruolo di “esperti in umanità”, aspetto predominante della professione.

L’Associazione Infermieri Oltre insieme al comune di Barga, ISI Barga, Unitre Barga e l’Università di Pisa, tramite le relazioni di alcuni infermieri, presenteranno alla cittadinanza ed agli studenti della scuola superiore alcune testimonianze del vissuto lavorativo nelle loro esperienze umane e professionali suddiviso in 6 moduli: “In cammino verso il tramonto - la sedazione del dolore”; “L’accoglienza in R.S.A. – Quando l’incontro sancisce l’alleanza”; “Cartella n. 72 – l’appropriatezza dell’assistenza”; “Il senso della vita – nella famiglia con la famiglia”; “L’incontro – la relazione terapeutica”; “Il tocco buono – bambino e genitore una relazione in ascolto”.

Ogni modulo prevede l’apporto di testimonianze ed esperienze seguite da commenti e approfondimenti sul tema trattato che attraverso le competenze professionali dell’infermiere e una concreta “vita professionale” aiutano a comprendere che, pur in mezzo a incertezze, dubbi, carenza di operatori, e routinarietà è ancora possibile “operare bene” e per il bene della persona.

L’evento vuole riflettere sull'aspetto umanitario, punto cardine, della professione infermieristica e vuole permettere di riconoscere l’esperienza umana e soprattutto il vissuto del disagio e della sofferenza che con il cuore l’infermiere affronta

Il contributo dell’Università di Pisa tramite il Dr. Nicola Pagnucci (specialista in area critica e nella Formazione Permanente e Complementare del Personale Infermieristico presso il Dipartimento delle professioni infermieristiche – dell‘Azienda Ospedaliera Università di Pisa - infermiere docente a contratto presso l’Università di Pisa) nella relazione “Chi e’ l’infermiere?” qualifica l’evento, ponendo a disposizione le proprie conoscenze, consentendo ai partecipanti la comprensione ampia e approfondita del ruolo dell’infermiere.

Pertanto per gli studenti dell’istituto che parteciperanno all’evento realizzeranno un incontro di orientamento per la conoscenza dell'offerta formativa del corso di laurea in infermieristica dell’Università di Pisa.

L’ISI Barga oltre a ospitare, l’evento darà il suo contributo con l’accoglienza da parte dell’alberghiera e degli intermezzi musicali con il Coro Femminile condotto dal Prof. Andrea Salvoni

L’evento avrà come patrocinio, oltre agli organizzatori, altre importanti realtà sociali del nostro territorio: Caritas Barga, Fratres, Misericordie, Ordine delle Professioni infermieristiche di Lucca, Società italiana per la promozione della salute e la Commissione Pari Opportunità di Barga.