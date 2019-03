Barga



Lista No Inceneritore: "Aperti ad unificare le forze interessate al nostro obbiettivo primario"

domenica, 3 marzo 2019, 11:44

di loreno bertolacci

Grande movimento e fermento in questi giorni a Barga e dintorni, visto l’imminente scadenza per la presentazione delle liste elettorali. Ci sono diverse possibilità, diverse alternative di lista civica che si stanno delineando all’orizzonte. Abbiamo provato ad intervistare alcuni componenti della neonata “Lista del cuore – No inceneritore” per chiarire alcuni punti ai quali la gente sta dando, perlomeno secondo i nostri sondaggi, molta importanza ai fini della scelta del gruppo che governerà Barga nei prossimi cinque anni.



La prima domanda d’obbligo: è una lista di destra?



“La lista non può essere definita dall’appartenenza di un candidato. Sappiamo tutti che liste civiche cosiddette "pure" non esistono, c'è sempre una percentuale di politica partitica che le muove, più o meno manifesta. Nel nostro caso abbiamo come catalizzatore il “No al Pirogassificatore” che, come è noto, ha visto coalizzarsi bandiere, organizzazioni, movimenti e simpatizzanti di ogni genere oltre che naturalmente partiti. Quello è lo spirito che ci muove. Del comitato fanno parte parti sociali di diversa estrazione, nell'assoluto rispetto reciproco e collaborazione totale. E con un obbiettivo primario unico. Il programma è stato stilato con il medesimo metodo, pensando appunto ad un programma futuro di lavoro per il nostro comune, invece che pensare in modo ideologico derivato dalle rispettive appartenenze politiche.”

Che ne pensate del fatto che, ad oggi, sembra debbano convivere due liste civiche del “No al Pirogassificatore”?



“Mi spiace ma non esistono due liste del “No al Pirogassificatore”. Questa è l'unica lista che ha diretta connessione con chi ha organizzato la manifestazione di 4 mila persone ed ha contribuito a raccogliere le 9 mila firme. Possiamo dimostrare di aver cercato e di essere tutt'ora aperti a qualsiasi possibilità di unificare le forze interessate al nostro obbiettivo primario.

Purtroppo non c'è stata volontà da parte di altri di voler seriamente collaborare per l’interesse comune. Credo che non sia il caso di polemizzare, dato che nessuno di noi ha mai chiuso alcuna porta a nessuno, ma se fosse necessario possiamo dimostrare che non siamo certamente noi quelli che hanno cercato di spaccare il movimento per interessi personali o altri interessi a noi non noti. Abbiamo ancora la speranza che qualcuno si ricreda e che Barga possa avere un’unica lista che possa rappresentare i desideri della gente.”

Un’ultima domanda: cosa potete anticipare sul programma?



“Questa è una opportunità eccezionale. Partendo dal “no al pirogassificatore” e collaborando tutti insieme, riunendo le varie idee al programma, abbiamo individuato aree di intervento e lavoro che erano state dimenticate o scartate dalle precedenti amministrazioni. Senza voler apparire presuntuosi, anche se non ci fosse l'importante collante del “no al pirogassificatore”, una guerra comune da vincere, le nostre idee e proposte siamo certi che risulterebbero ugualmente estremamente interessanti. Un programma semplice ma di cambiamento vero, non grandi cose promesse, come è accaduto fino ad oggi. Un programma soprattutto aperto a suggerimenti e nuove idee che vadano a unificare le aspettative ed i desideri di tutte quelle persone che vogliono veramente cambiare la gestione di questo comune. Un’occasione unica che speriamo non si perda con inutili sparpagliamenti e divisioni.”