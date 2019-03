Barga



Nasce la "Lista del cuore - No inceneritore”: Mastronaldi candidato sindaco

giovedì, 28 febbraio 2019, 23:27

Il comitato del “No al pirogassificatore”, dopo svariati tentativi per unificare le forze contrarie all’impianto (senza alcun esito positivo ad oggi), comunica di aver individuato in Luca Mastronaldi il proprio candidato a sindaco di Barga.



Il programma allo studio del nuovo gruppo civico, denominato “Lista del cuore - No inceneritore”, è organizzato in vari punti che spaziano dall’ambiente alla salute, dall’occupazione alla salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico per arrivare all’occupazione ed il turismo, quello diffuso.

“Al punto uno naturalmente – spiega la lista - l’assoluto “no” al pirogassificatore; come secondo punto del programma la valorizzazione dei centri storici con il loro recupero attraverso investimenti ed incentivazione di iniziative private; al punto tre tutte le opere di ordinaria manutenzione per il miglioramento delle condizioni viabili del nostro territorio, abbandonato da anni. Continua il programma con il quarto punto che prevede di incentivare un turismo diffuso sul territorio valorizzando e recuperando percorsi storici pedonali dimenticati; al quinto punto le politiche sociali con un comune che finalmente si occupi delle persone e delle famiglie bisognose. Sesto punto, sempre parlando di ambiente, lo sviluppo e la cura della montagna con particolare attenzione delle aree intorno al Lago Santo. La cultura non può mancare nel settimo punto del programma, recuperando quelle parti di territorio che hanno fatto la storia del nostro comune. Ottavo punto le politiche giovanili”.

“Naturalmente – conclude la lista - sono solo alcuni punti che andranno ampliati ed implementati. Questo è solo il primo passo di una lista che possa raccogliere consensi ed unificare tutte quelle idee e quelle persone che vogliono veramente cambiare la gestione di questo comune”.