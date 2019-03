Barga



Pazienti emodializzati, convegno Uil Fpl al San Francesco

martedì, 5 marzo 2019, 12:48

Proseguono gli incontri formativi dedicati al personale sanitario organizzati dalla Uil Fpl di Lucca. Prossimo appuntamento giovedì 7 marzo alle ore 15 all'ex farmacia dell'Ospedale di Barga per un corso di aggiornamento intitolato 'La gestione del paziente emodializzato'. Relatrice parte medica sarà la dottoressa Vita Maria Agate, responsabile dell'unità operativa di dialisi della Mediavalle. Per la parte infermieristica interverranno Donatella Rocchicchioli e Claudia Tamagnini. Modera l'evento il dottor Giancarlo Tintori, direttore dell'unità operativa di medicina di Barga e Castelnuovo Garfagnana. Per informazioni e iscrizioni contattare Nico Lucchesi, all'ospedale di Castelnuovo oppure il segretario della Uil Fpl Lucca, Pietro Casciani. Sarà rilasciato attestato di partecipazione da Opes formazione. Per altre informazioni e per restare sempre aggiornati sugli incontri in programma, visitare la pagina Facebook della Uil Fpl Lucca.