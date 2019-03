Barga



Pirogassificatore, Bonini propone un referendum sul territorio comunale

giovedì, 21 marzo 2019, 22:00

di tommaso boggi

Il pirogassificatore torna ancora al centro del dibattito barghigiano e di tutta la valle con la proposta, da parte del primo cittadino Bonini, di un referendum sul territorio del comune riguardo alla costruzione dell’inceneritore, annunciato nelle battute finali del consiglio comunale del 21 marzo.



L’idea di un referendum non è nuova, già venne richiesto circa un anno fa dal consigliere di minoranza Luca Mastronaldi, ma questa volta l’iniziativa parte effettivamente dalle istituzioni e potrebbe quindi effettivamente vedere la luce.



“Probabilmente non riusciremo a concludere tutto l’iter burocratico in questa amministrazione comunale - ha detto però il sindaco -; visti l’iter e la mole di lavoro dietro il referendum, è inevitabile che la consultazione popolare slitti alla prossima amministrazione”.

L’azione del sindaco arriva in un contesto di totale abbandono da parte dei ministeri e del governatore della regione toscana Enrico Rossi, che il primo cittadino afferma non aver mai risposto alla richiesta di un tavolo tecnico istituzionale per trovare una soluzione alla situazione.

Bonini ha quindi concluso il suo intervento auspicando un’azione sinergica di tutti i comuni della valle così da poter avere l’opinione di tutti i cittadini interessati dalla costruzione del pirogassificatore: “Questo perché crediamo che tutti i cittadini abbiano il diritto di esprimersi ufficialmente su una questione che riguarda tutti e che il parere che verrà fuori venga ascoltato”.