Barga



Presentato "Musically Actually", un progetto dedicato al mondo del musical

martedì, 5 marzo 2019, 12:23

di tommaso boggi

Un calendario ricco di eventi dedicati al mondo del musical quello che l’associazione culturale di Fornaci di Barga Smaskerando ha presentato questa mattina (5 marzo) presso la sala Magri del comune di Barga col progetto Musically Actually.

L’associazione, grazie alla vittoria del bando Founder35, ha visto aggiungersi alle sue attività la promozione culturale, campo in cui già nei giorni scorsi si è mossa ottenendo ottimi risultati con, ad esempio, “la piccola rassegna”, serie di eventi per i più piccoli che ha coperto tutto il mese di marzo.

Ora l’obbiettivo di Smaskerando è il campo dei musical che nell’ambito di Musically Actually verranno approfonditi a 360 gradi con numerose date ed eventi tra cui due con veri professionisti il 16 marzo Manuela Bollani al Teatro dei Differenti con “C’era una svolta”, che reinterpreterà la favole della tradizione, mentre il 24 marzo si terrà al Teatro Colombo di Valdottavo “Musical is the word” con allievi ed ex allievi dell’Accademia del Musical di Castrocaro.

Non mancherà comunque una masterclass della docente Fabiola Ricci presso l’ISI Barga sabato 23 marzo ed un gran finale il 29 marzo presso la sede dell’associazione a Fornaci di Barga con “Rocky Horro Show – Musical Party”, che vedrà aperitivo, festa a tema e tante esibizioni live.

Non sono però queste le sole date di un calendario che copre interamente il mese di marzo e che l'associazione ha reso accessibile a tutti con i biglietti a 12 euro (10 euro per soci Smaskerando) per le due esibizioni di professionisti ed 8 euro (6 euro per i biglietti ridotti) per le esibizioni amatoriali.

“Esprimiamo una grande soddisfazione per questo progetto che sta andando avanti con ottimi risultati – ha detto il primo cittadino di Barga Marco Bonini – , abbiamo infatti messo ben volentieri a disposizione il Teatro dei Differenti perché da sempre vogliamo venire in contro ed agevolare associazioni come queste che si danno da fare non solo per il territorio di Barga ma per tutta la valle”.