Barga



Via al campionato nazionale AICS di corsa campestre a Filecchio

sabato, 2 marzo 2019, 14:39

di tommaso boggi

Infine è arrivato il primo giorno del cinquantunesimo campionato nazionale AICS di corsa campestre a Filecchio che oggi e domani (2 e 3 marzo) attirerà circa 230 atleti nella Mediavalle per la competizione.

Entusiasta il primo cittadino di Barga Marco Bonini che ha ribadito l’orgoglio dell'amministrazione per la scelta fatta dall’AICS di disputare il campionato a Filecchio, ribadendo come questa non sia una soddisfazione solo per le istituzioni ma anche e soprattutto per “le associazioni e le persone di Filecchio, che si sono spese nell'organizzazione di un evento non solo sportivo ma anche di promozione del territorio e di incremento del turismo”.

Agli atleti seguono infatti numerosi altri ospiti per un totale di circa 600 presenze per un evento di scala nazionale che si pensa non sarà l’unico che l’associazione terrà nel comune di Barga.

Un ringraziamento alle persone coinvolte è arrivato anche da Lorenzo Tonini, capogruppo di maggioranza a Barga e vicepresidente di una delle associazioni organizzatrici dell’evento che ha detto di come “la scelta di Filecchio da parte dell’AICS è per oni un grande atto di riconoscimento del lavoro fatto in questi anni grazie a tante persone ed associazioni che messe assieme riescono a dare ottimi risultati. L’organizzazione si dimostrerà certamente all’altezza della situazione”.