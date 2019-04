Barga



Barga si immerge nell'arte e nella cultura

lunedì, 29 aprile 2019, 21:07

di viola pieroni

Nella giornata di domenica 12 maggio si svolgerà a Barga, come di consueto ogni seconda domenica del mese, il mercatino dell’Antiquariato e dell’Artigianato, all’interno del centro storico e nella piazza antistante Porta Reale. Per questa data, in cui i banchi previsti superano i 35-40, verrà tuttavia affiancato anche dal mercatino “Arte e Cultura” (a partire dalle ore 10:00 fino alle 19:00) sempre nel centro storico. Questo evento ha come obiettivo di guidare i paesani, e soprattutto i non, alla scoperta dei tesori e delle storie del centro storico di Barga: infatti, saranno visitabili in modo totalmente gratuito dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 svariati musei del paese, tra cui il Teatro dei Differenti, il Museo Civico del Territorio (con sede nel palazzo Pretorio) ed il museo Laura Risaliti-Multimediale Rocche e Fortificazioni, situato nei pressi della Volta dei Menchi. Allo stesso modo si avrà, come per tutti gli eventi più importanti a Barga, la possibilità di salire sul campanile del Duomo, da dove sono visibili paesaggi e meraviglie uniche.. quindi un'occasione che è decisamente meglio prendere al volo.

Sempre in grazia della cultura verranno promosse visite guidate gratuite all'interno del centro storico, con partenza da Porta Reale alle ore 11:00, 15:00 e 16:30, grazie alla collaborazione tra gli studenti dell’Istituto Alberghiero fratelli Pieroni di Barga e gli organizzatori dell’evento, esperienza formativa che arricchirà è sorprenderà sicuramente molti, e magari anche chi queste zone le abita da anni.

Parlando di arte, in conclusione, si terranno varie mostre tra cui, da notare, quelle di “Barga Pop tarocchi”, allestita nell’atrio del Palazzo Comunale, “1938- il banco vuoto, le leggi razziali nella scuola della provincia di Lucca” presso le stanze della memoria in Piazza Garibaldi e la mostra degli allievi UNITRE Barga all’interno della Galleria Comunale. Altre mostre saranno visitabili lungo le vie di Barga, ad esempio l'esposizione pittura Lisandro Rota (galleria Angelio), lo studio Giorgia Madiai (via del Pretorio), Casa Brasile in Toscana (via della Rota), la mostra permanente casa Bruno Cordati, lo studio d'arte Kraczyna ed infine la mostra di arte sacra-Centro Mount Tabor.

Insomma, una giornata che non può sfuggire agli amanti dell'arte, della cultura, è soprattutto del nostro territorio.