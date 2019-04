Barga : fornaci di barga



Mastronaldi lancia la sfida: "Noi unica lista veramente contraria al pirogassificatore"

domenica, 28 aprile 2019, 20:19

di andrea cosimini

Credibilità, trasparenza e onestà. Con queste tre parole il candidato a sindaco Luca Mastronaldi si è presentato agli elettori del comune di Barga in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio. Lo ha fatto con una lista ("Lista del Cuore - No Inceneritore") dalla connotazione ben chiara, ovvero dichiaratamente contraria al pirogassificatore, che ha messo al primo posto la salute pubblica dei cittadini e l'amore per il proprio territorio.

Il via ufficiale alla campagna elettorale è stato dato oggi pomeriggio al Republic Pub di Fornaci. Mastronaldi ha presentato, uno ad uno, i candidati consiglieri della sua lista, composta da 14 personalità, ed elencato i punti salienti del suo programma. Fra il pubblico, presenti anche il presidente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia Marco Chiari, il consigliere provinciale Pietro Frati e il primo cittadino Mario Puglia, presente però in veste privata, e non come leghista.

Il primo a prendere la parola è stato proprio l'aspirante sindaco che ha esordito chiarendo la vocazione della sua lista: "Abbiamo tutte le potenzialità per far bene - ha detto -. La mia è una lista formata da gente veramente in gamba con competenze, professionalità ed amore per il nostro territorio. Una lista che ha una connotazione ben chiara. L'unica ad averla. E ne siamo fieri. Siamo l'unica espressione politica di questo comune che può veramente dirsi contraria all'inceneritore Kme. Il resto sono barzellette".

A tal proposito Mastronaldi ha fatto leva sulla parola "credibilità": "La credibilità - ha sottolineato il candidato - non si acquista con ciò che si farà da qui al 26 maggio, ma con ciò che si è fatto fino ad ora. Ci sono liste che non hanno problemi a dichiararsi favorevoli all'impianto e altre folgorate sulla via di Damasco. Tutti sono diventati "no inceneritore". Ma la credibilità delle persone è importante. E io credo di essere credibile. Sono stato infatti il primo a sollevare il problema e il primo che ha cercato di ostacolare il progetto".

Sul progetto dell'impianto voluto dall'azienda Kme, Mastronaldi è voluto entrare più nello specifico: "Nessuno di noi è contro l'industria o contro i lavoratori di Kme - ha ribadito -, ma siamo contro un'azienda che antepone i propri interessi personali alla salute dei cittadini. Leggendo i giornali, si capisce oltretutto che non c'è alcun organo, istituzione o comitato che non abbia posto un'osservazione nei confronti della proposta di Kme. L'azienda però va avanti in maniera ostinata. E allora ci diciamo disposti fin da subito a far cambiare idea all'azienda con le buone o, se c'è bisogno, facendo delle battaglie".

Velocemente Mastronaldi ha poi passato in rassegna gli altri punti del programma, soffermandosi soprattutto sulla sanità e sul sociale. A proposito di sanità, il candidato sindaco ha sollevato il problema del pronto soccorso unico in Valle, a Castelnuovo, avanzando la proposta di realizzarne uno (per i soli codici non emergenziali) anche a Barga. In più ha denunciato la mancanza di una piazzola per l'elisoccorso vicino all'ospedale San Francesco.

La parola è quindi passata ai suoi "sostenitori", primo fra tutti, il presidente di Fratelli d'Italia di Lucca Marco Chiari che ha definito il consigliere Mastronaldi "l'unica persona che ha fatto della coerenza la sua vita". Parole di sostegno anche da parte del sindaco leghista Mario Puglia che, in veste di privato cittadino, si è detto innanzitutto amareggiato del fatto che a Barga il centro-destra si sia presentato frazionato alle elezioni: "Poteva essere la prima volta - ha precisato il sindaco - che il centro-destra avrebbe potuto togliere di mezzo la lista di centro-sinistra. Personalmente, comunque, sono contrario al pirogassificatore e ritengo che la vostra sia l'unica lista onesta a Barga".

L'incontro si è chiuso con la presentazione dei candidati consiglieri della lista per Luca Mastronaldi sindaco: Tanya Verona, Lando Landi, Alessia Carbonara, Michela Lorenzi, Landi Lisa Livia, Assandra Romiti, Marco Bertoncini, Eleonora Guarini, Francesca Da Prato, Roberto Donati, Ilaria Fontana, Tosca Riani, Maicol Nardini e Tommaso Boggi.