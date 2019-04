Barga : fornaci di barga



Pirogassificatore, inizia la campagna striscioni “Rossi Basta”

venerdì, 26 aprile 2019, 09:50

“La sentenza del Consiglio di Stato mette la parola fine al termovalorizzazione di Case Passerini. Com’è noto io ero contrario e l’ho dichiarato a ottobre dell’anno scorso, quando le competenze su questa materia sono passate definitivamente alla Regione” (24 maggio 2018)

“La Regione è disponibile a dare il via libera al pirogassificatore alla Kme di Fornaci di Barga, se questo rispetterà i parametri previsti dalla legge.” (1 dicembre 2018)

"Queste due dichiarazioni - spiega il movimento La Libellula -, all’apparenza inconciliabili tra di loro, sono state pronunciate dalla medesima persona ovvero Enrico Rossi, presidente della giunta regionale della Toscana, il famoso “ente preposto”, che dovrà decidere se rilasciare o meno l’autorizzazione per la realizzazione del gassificatore della KME a Fornaci di Barga. Che cosa differenzi i due impianti citati (Case Passerini e KME) non ci è dato sapere, se non, forse, la numerosità dei cittadini elettori delle due aree interessate, ovviamente enormemente superiore nella piana fiorentina rispetto alle poche decine di migliaia della Media Valle e Garfagnana; e quel progetto, mai tramontato, di fare del nostro territorio la pattumiera della Toscana, nonostante da noi si raggiungano record di raccolta differenziata nemmeno lontanamente avvicinati dall’area fiorentina".

"E’ sconcertante - attacca il movimento - che dopo la consegna di novemila firme in regione, tra cui quelle di 18 sindaci su 20 della Media Valle e Garfagnana, e la presentazione di diverse mozioni contrarie all’impianto da parte delle Unioni dei Comuni, della provincia e perfino del consiglio regionale, organo del quale la giunta dovrebbe seguire obbligatoriamente gli atti di indirizzo, Rossi e i suoi assessori tirino dritto per la strada del procedimento autorizzativo, ignorando la volontà popolare e quella degli enti del territorio. Sembra quasi che l’unica cosa che conta realmente per Rossi e la sua giunta sia quell’anacronistico accordo tra controllore e controllato fatto con Kme nel giugno 2018 nel quale la Regione si impegnava addirittura a “valutare la possibilità di sostenere gli investimenti come opere di interesse strategico regionale“; insomma non solo ad autorizzare, ma pare di capire persino a finanziare quest’opera, senza nemmeno sapere all’epoca in cosa consistesse, dato che il progetto non era ancora uscito".

"Per tutti questi motivi - conclude - il movimento La Libellula vuole dire un chiaro “basta” a Rossi e al suo atteggiamento incurante dei cittadini e delle istituzioni locali e lo vuole fare con una nuova campagna di striscioni a lui indirizzata: un sonoro “Rossi basta”, perché i cittadini della Valle del Serchio non sono figli di un Dio minore, ai quali accollare un impianto che non si è voluto in casa propria! Gli striscioni saranno già disponibili dal gazebo che il movimento allestirà durante la festa del I Maggio a Fornaci e che potremo così affiancare a quelli del “No Inceneritore” in modo da mandare ogni giorno il nostro messaggio verso i palazzi del potere fiorentini".