Piscine ed idromassaggi: System Pool presente al Primo Maggio

martedì, 30 aprile 2019, 18:12

In un modo pulito, trasparente e professionale allo stand della Hertz al “Primo Maggio a Fornaci” vengono presentate non solo caldaie, ma anche sistemi impiantistici su misura per ogni tipo di evenienza

martedì, 30 aprile 2019, 17:50

Prossima a compiere i 50 anni di attività, Tardelli Edilizia, specializzata in vendita di stufe, strutture in legno e arredamento per esterni, ormai da circa sette anni prende parte alla fiera del Primo Maggio. La Gazzetta del Serchio ha voluto intervistare l'azienda in occasione della manifestazione fornacina

martedì, 30 aprile 2019, 16:15

Buona affluenza, nonostante il maltempo, per la prima giornata della fiera "Primo Maggio a Fornaci" ormai arrivata a spegnere la 59^ candelina. Un gran numero di espositori si è riversato per le strade storiche della manifestazione con stand e allestimenti che spaziano dall'edilizia fino all'enogastronomia, passando ovviamente per la fioricoltora

martedì, 30 aprile 2019, 16:08

Domenica 5 maggio in occasione della festa "Casa Pascoli ... è Maggio" verrà inaugurato alle 10 al Piazzale del Fosso di Barga il percorso pascoliano “Sulle orme del Poeta” dedicato al Poeta Giovanni Pascoli che coltivò nella nostra terra il suo amore per la lingua italiana e per la poesia...

martedì, 30 aprile 2019, 15:40

Loris Anchesi, generale dei carabinieri in pensione, candidato a sindaco per il comune di Minucciano, con una lista civica alternativa al sindaco uscente Poli, si presenta alla popolazione per illustrare il programma amministrativo e la squadra che lo accompagnerà in questo percorso

martedì, 30 aprile 2019, 13:53

In occasione della fiera "Primo Maggio a Fornaci", La Gazzetta del Serchio, presente con uno stand alla manifestazione, ha intervistato Simone Menconi, responsabile per il punto vendita ENNEBI Computers di Fornaci