Barga



Primo Maggio, ci siamo: al via il ricco programma

lunedì, 29 aprile 2019, 18:10

di simone pierotti

Primo Maggio, ci siamo! Domani, martedì 30 aprile prenderà il via la manifestazione espositiva più importante in Valle del Serchio. Si parte alle 10 del mattino fino alle 20, per poi riprendere mercoledì 1° maggio dalle 9:30 alle 20.

Fiera espositiva e non solo, con tante eventi e mostre che animeranno le due giornate e attireranno migliaia di visitatori. Ci sarà la mostra della motorizzazione, nata da un’idea del presidente del Motoclub Fornaci, Vambo Bonfanti e tuttora promossa dal Motoclub Fornaci: una mostra che dalle auto alle moto, dai mezzi agricoli a quelli per il trasporto, dalle biciclette ai camper. Ospita anche esposizioni dedicate al giardinaggio, al tempo libero, una discreta presenza di stand sulle energie alternative, sul riscaldamento di ultima generazione e sulla bio edilizia ed altro ancora.

Altra area di sicuro interesse quella riservata ai fiori, che si svolge come tutti gli anni in piazza IV Novembre: azalee, gerani, bonsai, camelie e tante altre piante. Torna la mostra - mercato “I sapori della nostra terra”, ospitata dall’ex palestra della scuola elementare. Tra gli stand la speciale selezione dei migliori prodotti tipici di cui molti presidi slow food proposti dall’Antica Norcineria Bellandi di Ghivizzano; i formaggi caprini a km 0 di Giordano Bonaccorsi, con il suo allevamento di oltre 200 capre allevate tra Barga e Filecchio. Tra gli altri stand come lo scorso anno uno spazio speciale sarà dedicato ai prodotti tipici delle zone del centro Italia colpite dal terremoto. Un banco sarò da Teramo, con le sue proposte al tartufo; poi l’Azienda agricola Casale Nibbi di Amatrice e l’azienda La Mascionara di Campotosto, con i loro prodotti tipici. Tra le novità lo stand dell’Antica acetaia di Mandrio (RE) che dal 1897 che fa aceti balsamici; il parmigiano dell’azienda agraria Nonno Contadino sempre dall’Emilia e poi ancora un’altra bella proposta di casa nostra, ovvero le produzioni della Fabbrica di Liquori Nardini di Fornaci.

Spazio anche alla mostra della collezione privata di giocattoli d’epoca della collezione privata di Mauro Zanatta. Tra le mostre confermate, la collezione di minerali e fossili del Gruppo Mineralogico, reperti sul mondo animale, vegetale e minerale, una mostra fotografica sulla mostra fotografica dedicata alla speleologia, uno spazio anche dedicato all’antiquariato e all’artigianato.