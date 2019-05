Barga



50 mila euro per mettere in sicurezza tre ponti nel comune di Barga

giovedì, 23 maggio 2019, 14:45

Al via i lavori di messa in sicurezza dei ponti di Tiglio, località Giuncheto e Gasperetti. La spesa prevista è di 50mila euro. A darne notizia il sindaco di Barga, Marco Bonini: “Con i nuovi interventi in cantiere su queste strutture andremo non solo a migliorare l’aspetto della viabilità, ma anche quello della sicurezza. Aspetto al quale teniamo in modo particolare. Installeremo infatti delle barriere che non modificheranno l’ampiezza della strada, ma che invece serviranno ad aumentare la sicurezza della viabilità. Un risultato importante e posso dire con soddisfazione che investiremo 50mila euro per rendere più sicuri i tre ponti”.

Nel dettaglio, nei ponti rimarrà la stessa larghezza della strada grazie a un particolare tipo di barriere che verranno installate ai lati della carreggiata senza provocare restringimenti. Grazie a questo verrà agevolato anche l’accesso per i mezzi pesanti realizzando, in particolare a Tiglio, tratti curvi di raccordo in modo da rendere più ampio e agevole l’accesso al ponte. Situazione simile anche in località Giuncheto dove si provvederà a migliorare l’ingresso e l’uscita del ponte senza intervenire sull’ampiezza della strada.