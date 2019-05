Barga



A scuola di soccorso con la Misericordia del Barghigiano

giovedì, 16 maggio 2019, 20:04

di viola pieroni

Si è concluso sabato 11 maggio il progetto ASSO (A Scuola di SOccorso) con il quale la Misericordia del Barghigiano è sbarcata addirittura all'Elba, tappa finale del progetto che ha visto impegnati oltre ai due formatori Lucia Pellegrinucci e Riccardo Bicocchi, anche altri 70 provenienti dalle varie misericordie toscane. Il progetto di formazione ha visto la partecipazione di più di 300 ragazzi delle scuole superiori dell’isola, oltre 25 mila in totale nella regione, fra i quali anche gli studenti delle scuole del nostro territorio (120 tra le scuole superiori e altri 200 circa tra medie ed elementari).

“Questo corso per l’educazione al soccorso a livello scolastico – spiegano - sicuramente ripartirà con l’arrivo del nuovo anno e speriamo che la richiesta per questo tipo di progetto venga accolta sempre più positivamente dagli istituti della nostra zona.”

In aggiunta a ciò, in tutti i casi, la Misericordia e i suoi formatori sono a disposizione della popolazione per corsi riguardo l'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico esterno) e per le manovre di disostruzione delle vie aeree, sia adulte che pediatriche, e oltretutto per corsi serali che permettono di ottenere la formazione per il primo ed il secondo livello di soccorso, rivolti a chiunque voglia dedicare un po' di tempo all'aiuto del prossimo, per entrare a far parte della squadra di emergenza dell’associazione stessa.

Un dovuto ringraziamento quindi, seppur silenzioso, o forse un più audace aiuto materiale, a tutti coloro che scendono in campo per salvare la vita di chi ha bisogno.