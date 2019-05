Barga



Albero cade sulla strada provinciale: disagi al traffico

giovedì, 9 maggio 2019, 11:02

di loreno bertolacci

Questa mattina, dopo una notte all’insegna del mal tempo, si sono verificati disagi al transito di automezzi e pulman scolastici sulla strada provinciale in località Arsenale a Barga.



Un albero è caduto da monte sulla strada e solo per un caso il fatto non si è trasformato in una tragedia. Difatti a quell’ora, circa alle 8, la strada è transitata da tanti automezzi pubblici e privati di gente che va a lavoro. Si ripetono con troppa frequenza eventi di questo tipo; la caduta degli alberi spesso deriva anche dall’’incuria e dall’abbandono del territorio oltre che a dissesti idrogeologici derivati da eventi eccezionali. Nessun evento eccezionale questa mattina se non una intensa pioggia durante la notte.



Il traffico è rimasto bloccato fino all’intervento del personale addetto che ha tagliato la pianta per consentire la ripresa del transito sulla strada provinciale.