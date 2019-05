Barga



Apertura serale di Casa Pascoli in occasione della Notte dei Musei

lunedì, 13 maggio 2019, 10:55

Il Museo Casa Pascoli aderisce all’iniziativa Amico Museo 2019 ormai alla sua XVIII edizione che prevede, coordinato da Regione Toscana, un calendario di visite di primavera in Toscana. Un programma con tante attività diverse accomunate da un'identica passione: restituire il patrimonio culturale alla comunità con proposte che appaghino la curiosità di ogni visitatore, perché il museo è davvero un amico che non tradisce mai! Ogni volta, una scoperta e un'emozione unica!

Fra le varie proposte, evento importante anche quest'anno è appunto "La notte dei musei" che si svolgerà in tutta Europa il 18 maggio, Giornata Internazionale dei Musei; in questa occasione i musei che aderiscono all'iniziativa apriranno in orario notturno. Con questo spirito allora sabato 18 maggio, dalle 21.00 alle 23.00, l’Amministrazione Comunale, con l’assessore alla Cultura Giovanna Stefani, promuove “Una serata a Casa Pascoli”, apertura straordinaria della Casa Museo del poeta con visita guida in notturna, e per questa ancora più suggestiva, alla scoperta della dimora dove Pascoli visse dal 1895 al 1912.

L’ingresso al museo sarà gratuito.

Info: Ufficio Cultura del Comune di Barga allo 0583724791; cultura@comunedibarga.it

Casa Museo Giovanni Pascoli 0583766147