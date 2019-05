Barga : fornaci di barga



Atto vandalico sulla vela pubblicitaria, Simonini: "Denunceremo agli organi competenti"

domenica, 12 maggio 2019, 20:02

di andrea cosimini

Atto vandalico sulla vela pubblicitaria della lista "Prima Barga" del candidato a sindaco Simone Simonini, installata, non meno di 24 ore fa, nella frazione di Fornaci.



A segnalare l'episodio, tramite un video-denuncia su Facebook, lo stesso aspirante sindaco che oggi si trovava a Fornaci per fare volantinaggio e propagandare la sua candidatura in occasione della campagna elettorale.



"Con molto dispiacere - ha sottolineato Simonini - dobbiamo segnalare questo fatto. Condanniamo fermamente il gesto e denunceremo tutto alle autorità competenti".



Subito la solidarietà è arrivata dal candidato avversario Luca Mastronaldi, della "Lista del Cuore - No Pirogassificatore", che ha commentato: "Solidarietà a Simonini. La nostra lista condanna fermamente l'episodio. Riteniamo che la dialettica sia alla base di ogni civile confronto democratico".