Barga



Bonuccelli (Asbuc): "Nessun disavanzo di bilancio"

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:46

Il presidente del Comitato Asbuc onlus Barga, Mario Bonuccelli, interviene dopo le voci su un presunto disavanzo di bilancio nell'anno 2018 sotto la presidenza di Francesco Feniello.

"Siamo a precisare - dichiara Bonuccelli - che nel periodo di gestione amministrativo suddetto non esistono disavanzi di esercizio. Per informazione doverosa il bilancio 2018 chiude con un utile di esercizio".

"In considerazione che tali voci portano discredito all’Asbuc - conclude -, nella nostra ferma intenzione di non coinvolgere l’Asbuc nella competizione elettorale, nel rispetto di ogni idea e lista proposta alla valutazione dei cittadini di Barga, condanniamo la diffusione di tali voci infondate e ci riserviamo di formalizzare per vie legali la tutela della gestione amministrativa dei beni di uso civico nell’interesse dei cittadini tutti".