Campani: "Mai avallata ipotesi gassificatore"

mercoledì, 22 maggio 2019, 20:28

Caterina Campani, candidata a sindaco per la lista "ViviAmo Barga", risponde alle questioni sollevate dal candidato avversario Simone Simonini sul pirogassificatore a Fornaci.



"Oltre alle riunioni di cui fa cenno Simonini - esordisce la candidata - ci sono state altre riunioni simili a quelle di cui parla, però mai e poi mai il comune di Barga ha avallato l’ipotesi gassificatore e tanto meno l’accordo di programma tra la regione e Kme per arrivare alla costruzione dello stesso; tanto che poi, non a caso, su questo è stato presentato ricorso al presidente della Repubblica e sono stati presi tutti gli atti di indirizzo in consiglio comunale per non avallare l’ipotesi gassificatore".

"Il sindaco e l’amministrazione comunale - spiega - hanno sempre dato la loro disponibilità ad un progetto alternativo (si è parlato di fotovoltaico, idroelettrico e cogeneratore a metano) per trovare soluzioni occupazionali e risparmio energetico per l’azienda. Comunque lo ribadisco. Fin dall'inizio e quindi da gennaio, come indica Simonini, il comune di Barga in maniera forte ha sempre espresso nelle sedi nel quale è stato chiamato a partecipare il proprio dissenso ad un progetto del genere".

"Io - conclude Campani - ho già più volte ribadito che se il progetto venisse approvato come sindaco mi impegnerò a presentare ricorso al TAR ed a portare avanti tutte le battaglie possibili per bloccare il progetto, andando anche contro la giunta della Regione, anche se essa è dello mio stesso schieramento politico. Mi preoccupa invece, per la mia comunità, la posizione di Simonini e delle forze politiche che lo sostengono, disponibili, loro sì, a portare avanti questo progetto qualora la conferenza dei servizi lo avallasse".