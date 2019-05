Barga



Casa dell’Agnese, via alla demolizione: modifiche al traffico

giovedì, 16 maggio 2019, 17:38

Verrà demolito l'immobile conosciuto come Casa dell’Agnese a partire da venerdì 17 maggio. Ad annunciarlo, con una nota, l'amministrazione comunale di Barga.

"La Casa - spiega l'amministrazione - si trovava da molto tempo in uno stato di abbandono ed il comune è dovuto intervenire più volte nel corso degli anni per evitare situazioni di pericolo. Con il passare del tempo però la situazione è andata peggiorando, l’immobile avrebbe avuto necessità di un intervento strutturale i cui costi non potevano ovviamente essere sostenuti dal Comune, trattandosi di un bene di proprietà privata".



"L’amministrazione - sottolinea - si è pertanto trovata costretta ad intervenire per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, considerato che la Casa è a confine con la scuola primaria di Barga e con il marciapiede di una strada di collegamento. Non è stato semplice rintracciare i proprietari, residenti all’estero, ma una volta notifica l’ordinanza e appurato che non intendono ristrutturare l’immobile, si procederà con la demolizione".

"Si informa pertanto - fanno sapere dal comune - che a causa dei lavori, la circolazione del traffico subirà, nei giorni 17- 18 e 19 maggio le seguenti modifiche: divieto di transito veicolare e pedonale, escluso i mezzi di soccorso e trasporto pubblico locale, in Via Roma tratto compreso da incrocio via Del Cantoncello ad incrocio via Torino nei seguenti giorni ed orari: il giorno 17.05.2019 (venerdì) dalle ore 13,30 alle ore 20,00; il giorno 18.05.2019 (sabato) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 13,30 alle ore 20,00; il giorno 19.05.2019 dalle ore 8,00 sino al termine dei lavori di demolizione del fabbricato".

"Al fine di contenere eventuali problemi di circolazione - conclude la giunta comunale - è stata prevista una viabilità alternativa che prevede l’istituzione del doppio senso di circolazione in Via G. Puccini , tratto compreso tra Via Cordati e via P. Nenni. Nel caso in cui i lavori terminassero prima del periodo previsto, la strada sarà riaperta al transito. Rimane disponibile per ogni informazione la polizia municipale, disponibile presso gli uffici di Largo Roma".