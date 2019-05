Barga



Caterina Campani eletta sindaco di Barga

lunedì, 27 maggio 2019, 17:03

E' Caterina Campani il nuovo sindaco di Barga. La candidata della lista "ViviAmo Barga" ha vinto infatti la sfida a quattro nel comune più "caldo" di queste elezioni, superando gli avversari Francesco Feniello ("Progetto Comune"), Luca Mastronaldi ("Lista del Cuore - No Inceneritore") e Simone Simonini ("Prima Barga").



Ecco le prime parole della neo-sindaco: "E' stata una bella sfida. Voglio ringraziare tutti quelli i ragazzi e le ragazze della lista e tutti coloro che ci hanno ostenuto. Da domani saremo lì, pronti per tutti, anche per coloro che non ci hanno sostenuto. Saremo lì a lavorare per tutta Barga. E' stata una campagna elettorale abbastanza dura. Anche i risultati delle europee ci hanno fatto temere. Domani andrà in comune, vedremo le cose da fare, ed entro 20 giorni dovremo formare il consiglio comunale. Mi piacerebbe fare il giro delle scuole nei prossimi giorni".



Soddisfatto dell'esito del voto anche il senatore Andrea Marcucci che ha commentato: "E' un momento particolare. Si tratta di una lista molto qualificata che agisce per il bene di tutta la comunità. E' stata una bella battaglia. Caterina ha deciso di porla tutta in positivo, senza mai parlare male degli altri, e questo secondo me ha portato ad un bel risultato del centro-sinistra. Tante comunque sono state le conferme in valle e in provincia. Credo sia un bel segnale. Per quanto riguarda le europee, invece, si registra un'ondata della Lega che travolge tutto e tutti. Io credo che a livello nazionale, il Pd abbia fatto un buon risultato che è un punto di partenza. Dobbiamo creare le condizioni per un'alternativa perché altrimenti un paese in mano a questo governo e a questa maggioranza non ce lo possiamo alla lunga permettere".



Queste invece le dichiarazioni di Francesco Feniello dopo l'annuncio della vittoria: "Innanzitutto mi complimento con Caterina Campani per il risultato ottenuto. Io sono contento perché per noi è stato un successo: la differenza di voti è stata pochissima. Andremo in consiglio comunale a fare un'opposizione corretta e partecipativa nell'interesse della comunità. Ringrazio innanzitutto i nostri elettori e sostenitori".