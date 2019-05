Barga



Cisl sul territorio: incontro a Fornaci

sabato, 18 maggio 2019, 12:54

Cisl in tour sul territorio. Per essere più vicini alle esigenze, cogliere le istanze e saper lanciare più speditamente l'azione risolutiva. E' l'obiettivo del sindacato che lancia l'iniziativa "L'importanza del territorio" in vista delle Assemblee regionali e nazionali. Una piccola grande svolta, illustrata dal segretario generale Cisl Toscana Nord, Massimo Bani.



"In occasione della conferenza organizzativa Cisl ha deciso di fare organizzare alcune assemblee con i propri associati - dichiara Bani -. L'obiettivo è quello di affrontare le tematiche di un sindacato nuovo, di prossimità, più vicino alla gente. Siamo convinti che l'importanza del ruolo del sindacato, oggi più che mai, sia quella di affrontare i problemi legati alla persona, di mettere al centro la persona stessa e di trovare, in modo sempre più rapido ed efficace, le soluzioni in risposta alle esigenze. Per questo motivo vogliamo andare sui territori. Il primo appuntamento è a Fornaci di Barga, il 23 maggio, ma faremo tappa in molte altre realtà".



Al centro degli incontri i temi 'caldi': come si organizza Cisl Toscana Nord nel nuovo contesto lavorativo, sociale, politico territoriale; l'importanza della contrattazione con i comuni, e altro capitolo fondamentale, la sanità quali problemi e quale futuro. Ad ogni incontro parteciperà un responsabile del patronato Inas Cisl per dare tutte le informazioni utili in materia di pensioni. Ecco il calendario completo: Fornaci di Barga 23 maggio ore 18 in via Galilei (sopra la Farmacia); Lucca 27 maggio nella sede Cisl in viale Puccini S.Anna dalle 10.30; Viareggio 30 maggio nella sede Cisl, Largo Risorgimento, dalle 10.30: San Marcello 29 maggio Sala Baccarini Piazza Matteotti ore 16, Pistoia 3 giugno auditorium M'elos via dei Macelli 11, ore 8.30; Pescia 7 giugno Sala convegno Banca di Pescia via degli Alberghi, ore 8.30; Massa 4 giugno Sala Resistenza Provincia, piazza Aranci, ore 11; Aulla 5 giugno nella sede comunale ore 11.