Barga



Danneggiata ancora la vela pubblicitaria del candidato Simonini

venerdì, 17 maggio 2019, 11:39

Nuovo danneggiamento per la vela pubblicitaria "Prima Barga Simonini Sindaco" dopo quello segnalato domenica scorsa a Fornaci di Barga (leggi qui).



"In questa campagna - ha commentato il candidato Simone Simonini -, ne ho subite (personalmente) davvero di tutte. È vero: pochi non sono tutti, ma la situazione, dopo mesi di lavoro, comincia ad essere stancante. Il materiale costa, i soldi non piovono dal cielo e il danneggiamento elettorale è gravemente punibile per legge".



"Sono arrivato ad una scelta - ha dichiarato Simonini -, lasciare tutto così (per far vedere l'inciviltà e l'ignoranza) o ritirare la vela stessa (visto che inoltre, sembrerebbe non poter sostare nel comune di Barga). In ogni caso sarebbe una sconfitta, sia morale che economica, visto che l'ho pagata fino al 24 maggio".



"Adesso basta - ha concluso l'aspirante sindaco -, siamo passati dalla scritta di stampo omofobo, alla citazione dei 49 milioni, fino ad arrivare a questo. Noi non ci stiamo".