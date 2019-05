Barga



Feniello: "Asbuc, su di me ancora fango elettorale"

martedì, 21 maggio 2019, 19:04

Il candidato a sindaco di Barga per la lista "Progetto Comune", Francesco Feniello, risponde agli avversari politici sulle affermazioni fatte circolare in merito alle sue dimissioni da presidente Asbuc.



"Siamo alle solite - esordisce il candidato -: la macchina del fango e del discredito in chiave elettorale, continua a macinare falsità e offese. Gli avversari devono avere una terribile paura della nostra lista e della concreta possibilità di vittoria che abbiamo alle elezioni comunali del 26. Risponderò comunque, ancora una volta perché non sussistano dubbi ad alcuno".

"In merito alle mie dimissioni da presidente ASBUC - incalza -, secondo i soliti ignoti, avrei lasciato un buco nel bilancio ASBUC di circa 50 mila euro. Notizia questa falsa e tendenziosa. Ho dato le dimissioni dall'ASBUC, con pubblicazione sulla stampa, proprio per fare la mia campagna elettorale senza coinvolgere il comitato. E’ utile precisare che, negli anni, ad esclusione del primo presidente (fatto fuori forse perché scomodo) e del penultimo che si identifica nel sottoscritto, salvo smentite o dimenticanze, l'ASBUC ha avuto sempre presidenti tesserati “PD”, cioè di sistema. E il “sistema” ha sempre mantenuto il controllo su tutto e tutti condizionando la vita politica, sociale ed economica del paese. Detto questo, rassicuro i cittadini che, il bilancio dell'ASBUC relativo alla presidenza Feniello è in ordine, anzi sicuramente con degli utili. All'inizio del mandato abbiamo approvato un bilancio consuntivo relativo alla precedente amministrazione ASBUC (non presidenza Feniello) con una perdita di esercizio di circa 25 mila euro. Abbiamo approvato un bilancio consuntivo relativo all'anno 2016 mai approvato dal comitato precedente. In questo caso, visto che il sindaco aveva l'obbligo di vigilare sul bilancio dell'ASBUC come mai non si è accorto della mancata approvazione? Forse perché anche il presidente era tesserato PD?"

"Gli unici danni fatti all'ASBUC - attacca - sono stati fatti dai vari sindaci che si sono succeduti nel tempo, i quali, spesso si recavano a Lago Santo non per motivi istituzionali ma per le solite merende tra amici, occasioni queste per svendere le proprietà collettive con promesse da “marinai” che hanno danneggiato le casse comunali sottraendo circa 100 mila euro a favore del gestore del rifugio signor Ballestri, ma soprattutto creando contenziosi giudiziari e altri che nel tempo hanno impedito all'ASBUC di crescere. L'ASBUC per risolvere le diverse problematiche ancora pendenti, create dagli amministratori comunali per scelte non coerenti, necessita dell'aiuto concreto dell'amministrazione di Barga ed è questo che farò qualora eletto".

"Prima di dare le dimissioni - spiega Feniello -, come da accordi con gli altri componenti del comitato, avevo convocato l'assemblea per il giorno 30.04.2019 al fine di approvare il bilancio consuntivo come previsto dallo statuto entro il mese di aprile. Questo avrebbe chiarito tutto ed eliminati dubbi e perplessità in merito alle false notizie fatte circolare in questi giorni. Purtroppo, dopo le mie dimissioni, il comitato, se pur legittimamente, ha deciso di spostare la data dell'assemblea dal 30.04.2019 (come precedentemente concordato) al 30 maggio 2019 (in tale data verrà approvato il bilancio consuntivo relativo al mio mandato per cui invito tutti a partecipare all'assemblea). Nel frattempo, visto la mia stima verso il presidente attuale dell'ASBUC e nei confronti di tutti i componenti del Comitato, lo invito a dichiarare, prima della data delle elezioni, notizie veritiere sul bilancio al fine di smentire e/o eventualmente confermare le false notizie messe in circolazione in questi giorni anche da persone all'interno della sede ASBUC".

"In merito alle notizie diffamatorie - conclude l'aspirante sindaco -, mi riservo di adire alle vie legali nei confronti degli ignoti autori qualora identificati (credetemi che non è difficile farlo perché quelli che hanno sollevato il problema, a me noti, dovranno chiarire alle autorità competenti la fonte delle loro notizie false e tendenziose). Vorrei anche precisare che il sottoscritto ed i consiglieri del comitato, a presidenza Feniello, non hanno preso rimborsi spesa per libera scelta. L'unico disavanzo, se pur “tecnico” come vogliamo chiamarlo, è di 1.800.000 euro e si trova riscontro nel bilancio del comune di Barga come evidenziato dalla magistratura contabile e non in quello ASBUC di Barga".