Barga



Feniello scrive al ministero per chiedere la riattivazione della centralina anti-inquinamento

sabato, 18 maggio 2019, 12:04

Il candidato sindaco di Barga Francesco Feniello ha scritto al ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Sergio Costa e al ministro della salute Giulia Grillo per denunciare che il proprio comune, da diversi anni, non ha più effettuato una valutazione della qualità dell’aria mediante l’apposita centralina. “La centrale di rilevamento, posizionata a Fornaci di Barga negli anni 1995-1997 è stata rimossa da Arpat non avendo il comune rinnovato il permesso di occupazione. Arpat ha effettuato alcuni campionamenti su terreni di proprietà privata rilevando quantitativi di cadmio, mercurio, rame, stagno e zinco superiori ai limiti di legge e, ad oggi, non risulta essere stata effettuata alcuna bonifica di tale sito; è stata rivelata inoltre la possibilità di contaminazione della falda sottostante alcuni terreni di proprietà dell’industria KME”.

Feniello spiega il progetto di Kme di realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti industriali, che aumenterebbe il rischio di inquinamento. Per queste ragioni si chiede un intervento per far ripristinare l’installazione della centralina sul territorio barghigiano.