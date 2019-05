Barga



Il Giornale di Barga festeggia i suoi primi 70 anni

domenica, 19 maggio 2019, 15:32

di loreno bertolacci

Il Giornale di Barga ha settant’anni, ma non li dimostra. Il periodico d’informazione che rappresenta un pezzo di storia del nostro territorio, forse per certi versi questa storia l’ha condizionata.



Un lungo e ininterrotto periodo di pubblicazioni, quello del giornale. Venne fondato da Bruno Sereni nel maggio del 1949 con la prima uscita che risale esattamente al 29 maggio di settanta anni fa. La cerimonia che ha ricordato questa importante data per la comunità barghigiana, è stata anticipata a sabato 18 per la concomitanza dell’evento con le elezioni. Una celebrazione, quella di ieri, dove si percepiva un’emozione intensa da parte di tutti i partecipanti, emozione palpabile, trasmessa dai vari interventi degli invitati che nel dibattito hanno spaziato dalla storia del giornale alla sua resistenza nel tempo a quella che era un modo di fare informazione mutevole, superficiale, fatta di tanti social e poca carta, dove le notizie spesso vengono divulgate per “sentito dire” senza appurare la veridicità delle fonti.



Il sindaco Marco Bonini ha aperto la cerimonia, definendo il Giornale di Barga come fondamentale per la storia dei barghigiani e per chi vive all’estero; un giornale fondamentale anche in questo periodo dove le pubblicazioni on-line stanno prendendo sempre più spazio mediatico. Un giornale che, pur mantenendo anche le proprie caratteristiche di testata cartacea, ha saputo aggiornarsi con le moderne tecnologie e con gli attuali metodi nel fare informazione. Ha preso la parola il senatore Andrea Marcucci, ricordando il Giornale di Barga come parte della nostra vita e della vita di tutti gli emigranti che partivano da Barga per paesi lontani e che come unico collegamento con la propria terra avevano questo giornale che arrivava in tante parti del mondo. E’ stata la volta del presidente della Fondazione Pascoli Alessandro Adami che ha voluto rimarcare l’importante ruolo che ha avuto il Giornale di Barga per la valorizzazione di Casa Pascoli e di tutto quanto ruotava intorno alla dimora del poeta. Un’intuizione quella di Bruno Sereni, che parte da lontano ha sottolineato Adami. L’intervento del direttore di Noi Tv Giulio Del Fiorentino ha evidenziato l’evoluzione del mondo del giornalismo, lo scadimento a volte dell’informazione che punta solo su risultati in termini di visualizzazioni senza dare peso alla qualità dell’informazione stessa. Ha poi rilevato le difficoltà per un futuro dell’informazione cartacea se non ha contenuti legati a un territorio ed una comunità, insomma contenuti che facciano appeal su chi segue il giornale e lo acquista.



E’ stata poi la volta del figlio del fondatore, il prof. Umberto Sereni, che ha ringraziato l’amministrazione comunale per la cerimonia insieme alla sorella Natalia ed al nipote Giacomo. Umberto Sereni, che è stato anche direttore del periodico oltre che primo cittadino di Barga, ha illustrato la sua esperienza, con un padre che ordinava lavori per il suo giornale come quello di fare lo strillone del periodico a soli sette anni, un’esperienza di tutta la famiglia per tutta una vita. Con al sua consueta simpatia oratoria il professore ha fatto un ‘analisti di vari periodi storici del giornale, da quelli più belli a quelli bui, quando mancavano le risorse per andare a stampare l’edizione successiva. Un giornale nato senza mezzi finanziari, unica garanzia finanziaria per Bruno Sereni era quella della moglie maestra, come ha riferito Sereni. L’incontro fortunato di Bruno Sereni con Gaetano Salvemini durante la sua esperienza di emigrato in America ha senza alcun dubbio incoraggiato il padre a portare avanti il progetto del Giornale di Barga, superando le tante difficoltà che si sono presentate negli anni. Momenti difficili ce ne sono stati ma, rispetto agli altri giornali, non ha mai interrotto le sue periodiche pubblicazioni. Una riconoscenza va data a tutta la comunità di Barga, ha sottolineato il professor Sereni, è proprio grazie a tutti se il Giornale di Barga risulta il più longevo di tutti i giornali della Garfagnana, una sorta di primato storico e culturale per Barga. Quando nasce è solo, poi esce La Garfagnana, il Messaggero di Lucca, giornali questi stimolati proprio dal giornale Barga. Uno degli scopi del Giornale di Barga era quella di ricompattare la popolazione, che veniva fuori da una guerra.



L’idea - dice Sereni - era quella di creare uno strumento di collegamento per la gente dopo il periodo bellico per ridare una spinta nella crescita della comunità, con un pensiero particolare per i barhigiani emigrati all’estero. Barghigiani abbonati al giornale che garantirono il loro sostegno finanziario. Le comunità all’estero e quelle di Barga, in un periodo nel quale internet non esisteva, utilizzarono il giornale per dare e divulgare avvenimenti e notizie facendo sentire le comunità emigrate più vicine. Ne è esempio la casa di riposto Pascoli che ha trovato nel giornale di Barga uno strumento di affermazione internazionale. Per non parlare dell’ospedale di Barga, per il quale i contributi provenienti dagli emigrati all’estero furono indispensabili per la realizzazione di un’ala del presidio ospedaliero. Il Giornale di Barga pubblicava periodicamente le elargizioni degli emigrati, incoraggiando le offerte e creando una sorta di gara per la solidarietà. Si può dire tranquillamente che una parte di ospedale sia stato realizzato anche grazie al Giornale di Barga. Sereni ha poi illustrato qualche pubblicità delle pubblicazioni del giornale dell’epoca: dalle autolinee Nardini al rum Leone 70. Ha poi ricordato i nomi che nel tempo hanno collaborato con Bruno Sereni nella redazione del giornale come la figura del prof. Corrado Carradini e quella del prof. Antonio Corsi, correttore ufficiale del giornale.



Altro elemento importante per il giornale di Barga, ha ricordato Sereni, furono i corrispondenti dall’estereo che scrivevano lettere al giornale da riportare come notizie su quello che accedeva ai barghigiani all’estero; spesso insieme alle lettere ha ricordato simpaticamente il professore, “arrivava anche qualche dollaro che non faceva male.” Un giornale che ha aiutato la comunità alla ricostruzione democratica di Barga nella riappacificazione. Un esempio per tutti questa capacità di mobilitare cuori e sentimenti. Il professore Sereni ha rimarcato l’importanza dei mezzi di informazione nella valle, come l’Eco del Serchio, La Garfagnana, augurandosi che dopo questo vi siano altri incontri di studio su quelli che furono in mezzi di informazione della valle del Serchio. Un ringraziamento è andato anche a chi nel tempo ha aiutato il giornale a sopravvivere come Guelfo Marcucci. Un giornale al servizio della comunità, per la comunità ha concluso Sereni.



Luca Galeotti, attuale direttore, visibilmente commosso, ha evidenziato i problemi che esistono nell’informazione attuale che spesso risulta disinformazione. Un po’ di tristezza del direttore nel verificare le grandi difficoltà economiche che si presentano giorno per giorno, cercando di vincere una battaglia contro un nemico che è quello del web. Ci sono stati momenti, dice Luca Galeotti commovendosi, nei quali non avevamo le risorse per pagare le bollette, ma grazie all’aiuto di tutti siamo riusciti ad andare avanti, mantenendo vivo il Giornale di Barga, considerandolo come patrimonio della comunità.



C’è stato a conclusione l’intervento di Sara Moscardini, collaboratrice del Giornale di Barga, che lo ha definito una “fonte unica e imprescindibile per le sue ricerche”. Ha poi ricordato Nazareno Giusti che ha collaborato con il Giornale di Barga con i suoi articoli e i suoi disegni realizzati anche per Barga News. Un giornalista con la G maiuscola che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. Il sindaco, concludendo la cerimonia a palazzo Pancrazi, ha consegnato una targa ai due direttori presenti del Giornale di Barga. Umberto Sereni, che è stato direttore del giornale per dieci anni e all’attuale direttore Luca Galeotti.



L’assemblea si è poi spostata nei locali del museo “stanze della memoria” dove è stata allestita una mostra fino alla fine di maggio nella quale vengono esposti cimeli del giornale ed opere riguardanti lo stesso di artisti come Swietlan Kraczyna, Emanuele Biagioni, , Ivano Stefani, Michela Bertolacci, Nazareno Giusti, Keane, Giulia Madiai, Riccardo Bertoni, Paolo Pieri, Massimo Salotti, Sandra Rigali, Emanuela Giannasi, Chico Molo, Caterina Salvi, Simone Togneri, Fabrizio Da Prato.



In un mondo dove la globalizzazione fa da padrona e dove l’informazione che arriva da internet, dai social nelle varie espressioni, il Giornale di Barga riesce a resistere e a mantenere da decenni un suo valore, garantendo quella serietà “dell’informazione verificata” che spesso viene sostituita dalla “disinformazione improvvisata”. Un giornale che ha fatto la storia della comunità Barghigiana e di quella all’estero legata da un filo conduttore, quella del Giornale di Barga, che l’ha tenuta unita per decenni. Per questo ha mantenuto il ruolo identitario che lo distingue rispetto agli attuali mezzi di informazione, quel ruolo evidenziato nell’emozionante manifestazione di ieri. Non a caso ha emozionato un po’ tutti i presenti che hanno avvertito nel Giornale di Barga una sorta di “collante sociale” che ha rivitalizzato dal dopoguerra in poi la comunità Barghigiana e ancor oggi mantiene quello spirito di appartenenza ad una collettività che si sta perdendo.