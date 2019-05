Barga



In mostra a Barga le sculture di Luigi Paolini

lunedì, 20 maggio 2019, 15:27

Un'esposizione particolare quella allestita presso la galleria di arte contemporanea Oxo Collection a Barga che quest'anno ospiterà 10 mostre di tutti artisti locali.



Si intitola "Wood Spirits" e porta la firma dello scultore Luigi Paolini. L'artista, molto noto in valle, ha la particolarità di lavorare legni "morti" della zona (abete, castagno, faggio) e ridargli vita con la sua arte. Tutto avviene a livello locale: dalla materia prima alla lavorazione.



Alcuni pezzi prestigiosi di Paolini si trovano in giro per tutta la valle e, in special modo, sui monti appenninici del comprensorio di Barga.