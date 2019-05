Barga



Isi Barga, quattro imprenditrici si raccontano agli studenti

giovedì, 2 maggio 2019, 09:04

Quattro imprenditrici della provincia di Lucca si raccontano agli studenti dell'Istituto Superiore di Barga. L'esperienza rosa in agricoltura diventa materia di ispirazione per le classi terze e quarte. Promosso da Coldiretti Donne Impresa Lucca e Massa Carrara in collaborazione con il Centro di Ascolto per le donne vittime di violenza "Non ti scordar di te..." e patrocinato dal comune di Barga, l'incontro ha come obiettivo quello di aiutare i giovani a trovare la strada dell'indipendenza, dell'autodeterminazione e della soddisfazione personale. L'incontro, in programma sabato 4 maggio, alle 11 presso l'Aula Magna dell'Istituto a Barga, mette a confronto generazioni diverse ed un settore in forte espansione come quello agricolo.

A raccontarsi saranno quattro imprenditrici: Paola Paradisi dell'azienda Agricola Carmazzi di Torre del Lago, Michela Pierantoni dell'agriturismo "Chioi" di Filecchio, Franca Bernardi dell'agriturismo Il Corniolo di Castiglione e Beatrice Bravi dell'azienda agricola La Capannina di Camporgiano. Modera l'incontro Francesca Buonagurelli, imprenditrice Responsabile di Donne Impresa Lucca e operatrice di "Non ti scordar di te...".

Prevista la partecipazione di Francesca Coppini, vice responsabile Donne Impresa Toscana e la presidente della Onlus, Maria Stella Adami.

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it oppure pagina ufficiale Facebook