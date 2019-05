Barga : fornaci di barga



Kme premiata per tutela dell’ambiente e responsabilità sociale

lunedì, 20 maggio 2019, 09:43

Valle del Serchio ben rappresentata durante la cerimonia di ieri, alla chiesa di San Francesco a Lucca, per le premiazioni della “Fedeltà al lavoro e al progresso economico” della Camera di Commercio. Tanti gli imprenditori e i dipendenti di Garfagnana e Mediavalle premiati per il loro impegno, la loro serietà e il loro spirito di sacrificio. Tante anche le imprese che si sono distinte per la loro attività. Tra queste, la Kme Italy spa (che a Fornaci di Barga vanta un proprio stabilimento) premiata per la tutela dell’ambiente e la responsabilità sociale.



“Impresa con 10 stabilimenti di produzione dislocati in Germania, Francia, Cina, Stati Uniti e Italia – si legge nelle motivazioni del premio -, si suddivide in due divisioni aziendali: a Fornaci Barga è presente la divisione rame con la produzione di laminati. Kme Italy spa è un’azienda impegnata sia nel campo sostenibilità ambientale, orientando le attività verso una economia circolare, con un uso efficiente dei materiali e dell’energia, garantendo la tutela dell’ambiente e della salute, con efficienti sistemi di gestione e controllo degli impatti ambientali, sviluppando progetti di eco-innovazione, che in quella della sostenibilità sociale”.



Quindi un focus sull’impianto barghigiano: “Lo stabilimento di Fornaci di Barga – si legge ancora nelle motivazioni -, grazie alla sua lunga storia, ha un rapporto forte con il territorio in cui opera, con la comunità locale e gli stakeholder, lo dimostrano le numerose iniziative rivolte al territorio e la provenienza geografica dei dipendenti. Come indicato nel codice di condotta del Gruppo, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono un valore ed un obiettivo fondamentale per la propria strategia, e per questo il Gruppo porta avanti iniziative di prevenzione con l’obiettivo di zero incidenti sul lavoro, grazie alla quale ha ottenuto la certificazione BS OHSAS 18001, standard britannico che definisce un sistema volontario di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Inoltre la KME Italy spa ha istituito per i propri dipendenti un sistema di welfare aziendale che integra il sistema di welfare pubblico, mettendo a disposizione importi detassati per prestazioni a rimborso e voucher per acquisto di beni e servizi”.



Questi, in sostanza, i motivi che hanno portato l’impresa fornacina a portarsi a casa, quest’anno, il premio della Camera di Commercio: a ritirarlo, il direttore e i rappresentanti dei sindacati.