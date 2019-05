L'Arca della Valle spegne 10 candeline

Altri articoli in Barga

giovedì, 9 maggio 2019, 11:02

Questa mattina, dopo una notte all’insegna del mal tempo, si sono verificati disagi al transito di automezzi e pulman scolastici sulla strada provinciale in località Arsenale a Barga. Un albero è caduto da monte sulla strada e solo per un caso il fatto non si è trasformato in una tragedia

mercoledì, 8 maggio 2019, 15:54

Unitre Barga darà il suo contributo domenica 12 maggio al mercatino mensile nel centro storico dedicato all'arte e alla cultura con due importanti eventi

mercoledì, 8 maggio 2019, 09:47

Inaugura la mostra storiografica e fotografica "Fratelli Rosselli Storia di Giustizia e Libertà" mercoledì 15 maggio alle 10,30 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pancrazi in Via di Mezzo, 45 – Barga

martedì, 7 maggio 2019, 16:37

Il candidato a sindaco di Barga per la lista civica "Progetto Comune", Francesco Feniello, risponde alle critiche avanzate dal candidato avversario Simone Simonini (leggi qui) a seguito di attacchi personali ricevuti da candidati della propria lista

lunedì, 6 maggio 2019, 21:51

La presentazione del processo è avvenuta stasera, presso la sala Primo Maggio a Fornaci di Barga, ed ha visto la presenza di tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco nel comune di Barga. Unica sedia vuota tra le cinque del comitato quella di Kme

lunedì, 6 maggio 2019, 13:39

Simone Simonini, segretario della Lega della Valle, nonché candidato a sindaco nel comune di Barga, decide di rompere il silenzio e di rispondere agli attacchi avanzati nei suoi confronti dagli avversari politici in campagna elettorale