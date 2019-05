Barga : castelvecchio pascoli



Lavatoio Pubblico, immobile all'asta

mercoledì, 29 maggio 2019, 08:53

Il 18 giugno alle 15, presso il comune di Barga, sarà aggiudicato, tramite un’asta pubblica, un immobile in zona Castelvecchio Pascoli (Località ai Conti), affacciato sulla strada.

Si tratta di un immobile di proprietà comunale denominato “Lavatoio Pubblico", con una superficie coperta totale di 16,20 mq e con all'interno presenti ancora i vecchi pozzi lavatoi. Il tetto è in legno di castagno, a forma di padiglione, sostenuto da due capriate di cui una con una trave fratturata, mentre la copertura è in cotto tipo marsigliesi.

Il prezzo d'asta parte da euro 4.700+IVA, ed è aperta a chiunque non incorra nelle cause di divieto a contrattare con la pubblica amministrazione. Le modalità di partecipazione richiedono la spedizione di un plico contenente l’offerta (contenente la documentazione necessaria reperibile sul sito www.comune.barga.lu.it/AmministrazioneTrasparente/bandidigara/beniimmobiliepatrimonio/[1]patrimonioimmobiliare ) che dovra’ pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna diretta, entro le 13 del 17 giugno (termine

perentorio) al seguente indirizzo: comune di Barga – Ufficio

protocollo - Via di Mezzo, 45 – 55051 – Barga (LU).