Barga



Lezioni informative sulle droghe nelle scuole medie di Fornaci

domenica, 19 maggio 2019, 11:18

Lunedì 20 maggio, alla scuola media di Fornaci di Barga, i volontari dell’associazione “Un Mondo Libero dalla Droga” terranno delle lezioni informative sugli effetti e sui pericoli delle droghe ai ragazzi delle classi prime e seconde della scuola media inferiore di Fornaci di Barga. Ad aprile i volontari avevano già incontrato le classi terze di Fornaci e tutte le classi delle media inferiore del capoluogo, Barga.

"L’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Barga - esordisce Giovanni Trambusti di "Un Mondo Libero dalla Droga" - ha infatti deciso di fare ciò che, purtroppo, la maggioranza delle scuole italiane non fa: informare i ragazzi sui dati reali riguardo la droga, così che siano informati e consapevoli, in grado di decidere con la propria testa su come impostare la propria vita futura. La penetrazione delle droghe negli istituti scolastici non è un problema nuovo, e neppure è limitato alle grandi città. I nostri ragazzi sono bombardati da messaggi ambigui sul soggetto della droga: canzoni, film, tv, radio e giornali, per non parlare di internet, sono ormai pervasi da una propaganda che tende a far percepire il consumo di certi tipi di droga come “normale”. Tutta questa comunicazione irresponsabile fa il gioco degli spacciatori, o degli “amici” più grandi che la sanno lunga, i quali hanno gioco facile nel proporre droghe naturali e sintetiche ai ragazzi più giovani. Ormai le statistiche dicono che il primo contatto con la droga avviene in media a 13-14 anni".

Ma come arrivare ai ragazzi prima che lo facciano gli spacciatori? E' nata così questa proficua collaborazione tra l’associazione internazionale “Un Mondo Libero dalla Droga” e l’istituto comprensivo Giovanni Pascoli. "Le lezioni - spiega Trambusti - consistono nel far capire ai ragazzi cos’è una droga, come agisce nel corpo e nella mente dell’uomo, oltre a mostrare loro (con dati statistici) quali siano gli effetti devastanti a livello mondiale dell’uso di stupefacenti. Inoltre le lezioni constano di brevi video, uno per ogni tipo di droga, che illustrano quali siano i rischi specifici a cui vanno incontro, quali siano le conseguenze e persino le frasi più comuni usate da spacciatori e “amici” per convincerli a drogarsi".

"Le statistiche - conclude Trambusti - ci dicono che, quando un ragazzo è correttamente informato, ha il 40 per cento di possibilità in meno di rovinare la propria vita facendo uso di droghe. Un Mondo Libero dalla Droga si ispira ai principi educativi del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard che ha affermato: “L'arma più efficace nella guerra contro la droga è l'educazione.”