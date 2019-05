Barga



Lions, due giorni dedicati alla prevenzione sociale a Fornaci

martedì, 14 maggio 2019, 12:48

di tommaso boggi

Due giorni dedicati alla prevenzione sociale quelli organizzati dal Lions Club Garfagnana a Fornaci di Barga.



Sabato 18 e domenica 19 il Lions Club Garfagnana sarà infatti presente in piazza IV Novembre a Fornaci dove, con un gruppo di esperti, offrirà prevenzione sanitaria gratuita dalle 9 alle 18 il primo giorno, con una pausa dalle 13 alle 14, mentre il secondo dalle 9 alle 13.



Il primo cittadino di Barga Marco Bonini, durante la conferenza stampa di stamani, ha voluto ringraziare il Lions Club Garfagnana: "Un'associazione che si occupa a 360 gradi delle problematiche del territorio e che stamattina è presente per parlare di un'iniziativa che per la prima volta tocca il comune di Barga. Lions in Piazza" - ha continuato il sindaco - sarà presente per due giorni un team di specialisti che forniranno prevenzione sanitaria gratuita, con la possibilità di usare alcuni locali dell'ex scuola elementare di Fornaci in caso di maltempo".



Ha preso poi la parola il presidente del Lions Club Garfagnana Carlo Puccini: "Sabato e domenica saremo a Fornaci per la prevenzione dopo il successo delle giornate di Castelnuovo, evento in cui abbiamo visto la sensibilità del territorio per questa tematica. Ringrazio l'amministrazione di Barga per averci dato la possibilità di usare piazza IV novembre e ringrazio ovviamente le misericordie, la croce Verde e chi collabora con noi permettendoci di organizzare un sistema di prenotazioni efficente" ha concluso Puccini.



Viviani Serafino, responsabile della commissione per queste due giornate, ha invece parlato nello specifico dell'evento: "I risultati ottenuti mostrano come questi screening funzionano (314 visite specialistiche e 790 atti medici solo nelle due giornate di Castelnuovo ndr.). Noi non vogliamo ovviamente sostituire la ASL ma dare sempre più supporto a chi ha bisogno, per questo a Fornaci abbiamo addirittura due discipline nuove : neurologia e posturologia".