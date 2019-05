Barga



Mastronaldi: "Centro socio-sanitario di Fornaci a rischio trasferimento"

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:02

Il candidato a primo cittadino di Barga Luca Mastronaldi, della "Lista del Cuore - No Inceneritore", interviene sulle voci riguardanti il distretto del centro socio sanitario di Fornaci di Barga.



"Ora come allora - esordisce il candidato -: potrei iniziare così questo mio comunicato affinché gli elettori del comune di Barga riflettano su chi hanno davanti per la corsa alla carica di sindaco".



"Anni fa - spiega infatti Mastronaldi -, quando evidenziai per primo il problema di Kme e del suo progetto che prevede di realizzare un pirogassificatore a Fornaci di Barga, fui accusato in ogni sede di creare allarmismo ingiustificato e di strumentalizzare a fine politici una crisi occupazionale e aziendale. Avevo ragione e il problema è emerso in tutta la sua drammaticità. Il Partito Democratico, che all'inizio aveva posizione attendiste, ma che anche oggi vede al suo interno correnti di pensiero diverso, solo dopo la batosta elettorale delle politiche del 4 marzo, folgorato sulla via di Damasco, ha cambiato idea".



"In questi giorni - incalza il consigliere - ho posto all'attenzione dei cittadini la situazione sanitaria del nostro presidio ospedaliero, ma i miei avversari, troppo impegnati a litigare tra di loro, tra reciproche accuse di bilanci Asbuc e comunali, si sono ben guardati da affrontare l'argomento. Adesso lancio un altro allarme, dopo che il comune di Gallicano è riuscito ad ottenere un finanziamento di più di due milioni di euro e dopo che negli anni passati il centro veterinario e di sicurezza alimentare si è trasferito nel distretto di Gallicano: si vocifera che anche il distretto del centro socio sanitario di Fornaci di Barga subirebbe analoga sorte, andando a impoverire ulteriormente l'offerta sanitaria nel nostro comune".



"Attendo fiducioso risposte nel merito - conclude Mastronaldi -. Credo che i cittadini hanno ben chiaro chi è pronto a difendere i loro interessi e sono sicuro che il 26 maggio daranno fiducia al candidato Mastronaldi e alla sua lista".