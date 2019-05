Barga



Mastronaldi: "Io alternativo ai due gruppi in consiglio, vigilerò su attività"

mercoledì, 29 maggio 2019, 12:04

Luca Mastronaldi, dopo la sconfitta subita nell'ultima tornata elettorale, interviene per ringraziare i propri elettori e per parlare del proprio futuro dopo l'esclusione dal consiglio comunale di Barga.



"Come candidato alla carica di sindaco della "Lista del cuore - No Inceneritore", intendo ringraziare i cittadini che ci hanno dato la loro preferenza. Purtroppo non siamo riusciti ad entrare nel consiglio comunale di Barga, ma continueremo a portare avanti quelle battaglie e quelle idee che sono state il motore del nostro movimento. Auguro un buon lavoro al nuovo sindaco e a tutti gli eletti della nuova amministrazione.



Per quanto mi riguarda continuerò a svolgere il mio lavoro di politico attivo sul territorio senza fare nessun tipo di sconto ne alla maggioranza e tanto meno all'opposizione. Un chiarimento doveroso: mi ritengo alternativo ai due gruppi che siederanno a palazzo Pancrazi e vigilerò con occhio attento su quanto avverrà nel prossimo quinquennio. Chi sperava o tutt'ora spera in un mio distacco dalla vita politica barghigiana, si metta l'anima in pace. Continuerò ad essere presente con quello spirito critico e pungente che ha contraddistinto il mio operato in questi dieci anni di consigliere comunale, sempre al servizio di Barga e dei sui cittadini".